Політолог Олег Лісний сказав 24 Каналу, що росіяни плачуть не від того, що "ах, какого чєловека потєрялі", а від того, що з ними може статися. Адже російський гвинтокрил Мі-171, на якому летів Ібрагім Раїсі, був підсанкційним, а це означає – зробленим власноруч на крадені деталі, і багато не літав.

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Визнають перед всім світом

Олег Лісний зауважив, що цьому бідканню росіян немає чого дивуватися, адже до них приїжджає і ХАМАС, і Талібан. Росіяни таким чином визнають перед всім світом, що вони шкодують і плачуть, бо тісно співпрацюють і взаємодіють з таким самим диктаторським режимом, який є терористом № 1 у світі.

Я дуже сподіваюся, що колись такий гелікоптер з Владіміром Путіним або ще з кимось теж зустріне велику гору в тумані,

– сказав Олег Лісний.

Він підкреслив, що коли відбувся теракт у "Крокус-Сіті", Владімір Путін два дні мовчав – вочевидь, не міг знайти слів і плакав.

Але коли справа торкнулася прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо (який отримав вогнепальне поранення у місті Гандлова після виїзного засідання уряду – 24 Канал) та загибелі Ібрагіма Раїсі, він одразу ж написав "телеграмку на 5 абзаців", де висловив свої співчуття. Це одразу ж показує, хто для Путіна важливіший.

Не варто перебільшувати

Що ж до відносин між Іраном та Росією, то там нічого не зміниться, тому що хто б не прийшов до влади в Ірані, він не буде зближатися із Заходом у тому сенсі, в якому б ми хотіли це бачити.

Там стійка система, та й не варто перебільшувати впливовість президента в Ірані, тому що там аятола керує краще всіх, а він є основою. І він живий,

– підкреслив політолог.

Він додав, що на мапі світу додалися ще одні вибори, на яких будуть обирати погане серед гіршого або гірше серед поганого. Це може бути боротьба павуків у трилітровій банці, тому що всі хочуть отримати владу. Серед кандидатів – мер Тегерана Аліреза Закані або колишній спікер іранського парламенту Алі Ларіджані.

Зверніть увагу! Після загибелі президента Ірану в авіакатастрофі 19 травня 2024 року його обов'язки тимчасово виконуватиме Мохаммад Мохбер – перший віцепрезидент країни. Відповідно до Конституції Ірану, протягом 50 днів мають відбутися позачергові президентські вибори.

Олег Лісний вважає, що після загибелі Раїсі глобально нічого не зміниться.

"Ми б хотіли, щоб сьогодні "Шахеди" не летіли, а вони літали. Зона турбулентності розширюється, поглиблюється, але для нас нічого нового немає. Нам треба продовжувати робити те, що ми робимо, – підсумував політолог.

Загибель президента Ірану: що відомо