Політолог Олег Лісний сказав 24 Каналу, що росіяни плачуть не від того, що "ах, какого чєловека потєрялі", а від того, що з ними може статися. Адже російський гвинтокрил Мі-171, на якому летів Ібрагім Раїсі, був підсанкційним, а це означає – зробленим власноруч на крадені деталі, і багато не літав.
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Визнають перед всім світом
Олег Лісний зауважив, що цьому бідканню росіян немає чого дивуватися, адже до них приїжджає і ХАМАС, і Талібан. Росіяни таким чином визнають перед всім світом, що вони шкодують і плачуть, бо тісно співпрацюють і взаємодіють з таким самим диктаторським режимом, який є терористом № 1 у світі.
Я дуже сподіваюся, що колись такий гелікоптер з Владіміром Путіним або ще з кимось теж зустріне велику гору в тумані,
– сказав Олег Лісний.
Він підкреслив, що коли відбувся теракт у "Крокус-Сіті", Владімір Путін два дні мовчав – вочевидь, не міг знайти слів і плакав.
Але коли справа торкнулася прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо (який отримав вогнепальне поранення у місті Гандлова після виїзного засідання уряду – 24 Канал) та загибелі Ібрагіма Раїсі, він одразу ж написав "телеграмку на 5 абзаців", де висловив свої співчуття. Це одразу ж показує, хто для Путіна важливіший.
Не варто перебільшувати
Що ж до відносин між Іраном та Росією, то там нічого не зміниться, тому що хто б не прийшов до влади в Ірані, він не буде зближатися із Заходом у тому сенсі, в якому б ми хотіли це бачити.
Там стійка система, та й не варто перебільшувати впливовість президента в Ірані, тому що там аятола керує краще всіх, а він є основою. І він живий,
– підкреслив політолог.
Він додав, що на мапі світу додалися ще одні вибори, на яких будуть обирати погане серед гіршого або гірше серед поганого. Це може бути боротьба павуків у трилітровій банці, тому що всі хочуть отримати владу. Серед кандидатів – мер Тегерана Аліреза Закані або колишній спікер іранського парламенту Алі Ларіджані.
Олег Лісний вважає, що після загибелі Раїсі глобально нічого не зміниться.
"Ми б хотіли, щоб сьогодні "Шахеди" не летіли, а вони літали. Зона турбулентності розширюється, поглиблюється, але для нас нічого нового немає. Нам треба продовжувати робити те, що ми робимо, – підсумував політолог.
Загибель президента Ірану: що відомо
- 19 травня зранку Раїсі перебував в Азербайджані, де разом з президентом країни Ільхамом Алієвим урочисто відкрив дамбу. Ця дамба є третьою, яку обидві країни побудували на річці Арас.
- На зворотному шляху через складні погодні умови та туман під час польоту над гірською та лісистою місцевістю сталася аварія. За попередніми даними, гелікоптер впав на гору і спалахнув.
- Одразу ж після катастрофи президентського гелікоптера іранські рятувальники Червоного Півмісяця разом з військовими та поліціянтами розпочали масштабну пошукову операцію. Місце катастрофи кортежу вдалось знайти тільки зранку 20 травня за допомогою турецького безпілотника Akinci, який виявив джерело тепла – тобто уламки згорілого гелікоптера.
- Разом з Ібрагімом Раїсі загинули також міністр закордонних справ Хоссейн Амір-Абдуллахіан, генерал-губернатор провінції Східний Азербайджан Малек Рахматі, представник верховного лідера в Східному Азербайджані Мохаммед Алі Але-Хашем, очільник п'ятничної молитви в Тебрізі Ходжатолеслам аль-Хашем, екіпаж гелікоптера та один співробітник охорони.
- Голова іранського Червоного Півмісяця заявив, що тіла загиблих під час аварії гелікоптера будуть перевезені до міста Тебріз в Ірані.