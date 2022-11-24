В Росії все тріщить по швах, – Данілов про можливість наступу з Білорусі

Росія намагається офіційно втягнути білорусів у війну проти нашої держави. В Білорусі дуже непроста ситуація, оскільки країна вже давно перебуває під російською окупацією.

Про це 24 каналу розповів секретар РНБО України Олексій Данілов. За його словами, керівництво Білорусі та їхні діти перебувають у заручниках країни-агресорки.

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Росія є підступною країною й може вдатися до будь-яких дій

Це дуже складна ситуація, але в Росії все тріщить по швах,

– повідомив Данілов.

Він зазначив, якщо звернути увагу на зустрічі Організація договору про колективну безпеку (ОДКБ), то можна побачити, що навіть там з росіянами ніхто навіть на відстані 2 – 3 метрів фотографуватися не хоче. Крім того, станом на сьогодні є окремі позиції лідерів Казахстану, Вірменії та Білорусі.

"Сьогодні ми дуже турбуємося за життя керівників цих країн, тому що підступна Росія може зробити все від неї залежне, щоб змінити вектори та певні процеси у світі. Тож може вдатися до будь-яких дій", – підкреслив секретар РНБО України.

Росія є країною-терористкою, тому здатна піти на будь-які цинічні кроки. Самостійна позиція цих країн може дорого коштувати їхнім очільникам.

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