Україна "розхитує" владу Путіна: Китай буде змушений зважати на плани Києва

Російський диктатор Владімір Путін обіцяв росіянам безпеку, тому дії РДК та легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області підривають довіру до бункерного діда. Це полегшить контрнаступ ЗСУ, бо Росія буде змушена перекидати війська.

Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Тарас Загородній. За його словами, Китай опинився у цікавій ситуації та буде змушений враховувати плани України.

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Страхи російської еліти

Загородній зазначив, що російські еліти тепер теж боятимуться рішень України щодо осіб, які висловлюють антиукраїнські гасла та підтримують вторгнення Росії.

"Україна зараз "розхитує" владу Путіна, довіру до нього, тому що він обіцяв росіянам безпеку, підриває довіру до військового керівництва Росії, розв'язує питання полегшення власного контрнаступу, тому що буде перекидання військ (Росії – 24 Канал)", – вважає він.

РДК та легіон "Свобода Росії" діють самостійно, без участі України. Наша держава не буде нападати на чужі території, а продовжить звільняти усі українські території та знищувати російських окупантів, які перебувають на території України.

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Китай у "цікавому" становищі

На думку політолога, що у такому випадку Китай буде змушений зважати на плани України щодо Росії. Пекін давно має намір забрати території країни-агресорки та спілкується про це із російськими елітами.

Ніхто не буде дивитися, як різні елементи в російській еліті роздмухують антиукраїнську істерію. Вони всі є легітимними цілями наших спецслужб. Китай тут опиняється у цікавій ситуації. Вони начебто хочуть забрати Росію та домовляються через еліти. В України власні плани щодо Росії,

– переконаний Загородній.

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