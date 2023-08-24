Була загроза "Кинджалів": по всій території України оголошували повітряну тривогу

В усіх областях України удень 24 серпня оголошували повітряну тривогу. Причиною цього став зліт російського винищувача МіГ-31К.

Ракетна небезпека оголошена в усіх областях. 24 Канал закликає негайно прямувати в укриття, адже це може зберегти вам життя.

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Була загроза пусків "Кинджалів"

Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухиВ усіх областях України пролунав відбій ракетної загрози.В Україні почали оголошувати відбій повітряної тривоги.Тривога поширилася на територію всієї України. Закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги та пройти до найближчого укриття.



Карта повітряної тривоги станом на 15:28, 24 серпня

Загроза ракетних обстрілів у День Незалежності

У Головному управлінні розвідки припускають, що на чергову важливу та символічну дату для українців ворог може вдатися до посиленого терору. Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що Україна запровадила посилені заходи безпеки, та доклала зусиль до посилення сектора безпеки та оборони, зокрема закриття неба. Водночас він додав, що обережними потрібно бути постійно, адже в країні триває війна.

В ОК "Південь" також наголосили, що сакральні дати підсилюють неадекватність росіян. Наталія Гуменюк заявила, що ворог дійсно може накопичувати сили, аби завдати цинічного удару.

У Повітряних силах повідомили, що у День Незалежності "більш посилено, виважено та впевнено" будуть контролювати ситуацію у небі над Україною. Юрій Ігнат наголосив, що від такого підступного ворога, як Росія, можна очікувати будь-яких провокацій.

Через загрозу масованих ракетних атак та обстрілів в Україні скасували усі заходи з нагоди Дня Незалежності. У Києві до 28 серпня також перекрили Хрещатик, аби уникати скупчення людей. Українців закликали особливо звертати увагу на сигнали повітряної тривоги 24 серпня, адже ворог може завдати ударів по будь-якому об'єкту.