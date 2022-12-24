Дорогих гостей чекають, – Арестович прокоментував можливий напад з Білорусі

У Білорусі продовжуються маневри психологічного тиску щодо готовності країни до нападу на північні кордони України. Цей кордон дуже добре обороняється, й у разі чого наші війська готові зустріти дорогих гостей.

Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 канал. Раніше повідомлялось про те, чи готова Росія до наступу з Білорусі.

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Білорусь не готова до нападу

Арестович зазначив, що Білорусь не готова до нападу, бо там немає ударного угруповання. Це все елементи психологічного тиску, щоб зіпсувати українцям Різдво й Новий Рік. Так, там є 11 тисяч російських військових, які розосереджені по всій країні, і яких нібито потрохи переміщують ближче до кордонів.

Уже пройшла інформація, що Білорусь нанесла на машини літеру "К" – Київ, Боже, який жах тощо. Це елементи психологічного тиску, які вони спробують поєднати з повітряними ударами, швидше за все. Там з'явились ЧВКшники, кілька десятків чи сотень, можливий захід, удар–відскок на північному кордоні, можлива провокація в кількох місцях північного кордону, аби ми тримали війська, не йшли та створювали в людей паніку,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

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Немає нічого, що дійде до Києва

Він продовжив, що можливо у якийсь момент те неготове угруповання, що там тримають, кинуть на забій. Однак там немає нічого, що знову зможе дійти до Києва. Та й концентрація наших військ на Півночі не така, як була 24 лютого, коли чекали основного удару на Півдні та Сході.

"Там чекають дорогих гостей, але і якість дорогих гостей уже не та. Одна справа 17 БТГ, а інша справа 10 БТГ калік, мобілізованих, які нічого не вміють. Це на забій, але для них це можливість не дати нам перекинути резерви на інші напрямки, потім залишитись тут, бо мало що знову станеться, але для киян і для жителів передмістя столиці скажу, що там немає нічого, що знову дозволить їм дійти", – наголосив Арестович.

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