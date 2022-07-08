Армія білорусі активізувалася, а країна продовжила заборону на польоти, – Генштаб

Наразі білоруська армія веде розвідку на прикордонних з Україною регіонах. Окрім цього, Білорусь продовжила заборону польотів над країною щонайменше до середини осені.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил білорусі продовжують проявляти свою активність та надмірну цікавість. Тим часом на сіверському напрямку поки що без змін.

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Що відбувається на Волині та Поліссі

Згідно з даними Генштабу, на цих напрямках білоруси ведуть розвідку та посилюють заходи протидії технічним засобам розвідки, насамперед БпЛА.

Країна продовжила заборону на польоти

Самопроголошена влада білорусі продовжила дію закриття повітряного простору над південною частиною країни до 7 жовтня поточного року. Варто зауважити, що заборона на польоти цивільних повітряних суден діє з 24 лютого поточного року.

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Зауважимо, що самопроголошений президент олександр лукашенко продовжив військові навчання в країні до середини липня.

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