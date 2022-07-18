лукашенко наближається до моменту вступу у війну проти України, – радник Тихановської
Режим самопроголошеного президента білорусі олександра лукашенка сприяє російській агресії проти України. Та тепер існує ризик, що білорусь відправить свої війська в Україну.
Ми бачимо ознаки мобілізації у білорусі, – радник Тихановської
Про те, що лукашенко може відправити свою армію на війну в Україну, в ефірі одного з українських каналів заявив Валерій Ковалевський, представник офісу білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, повідомляє 24 канал.
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"Схоже на те, що лукашенко наближається до такого моменту, коли все ж таки погодиться відправити білоруські війська до України", – сказав він.
Валерій Ковалевський зауважив, що лукашенко від початку повномасштабної війни в Україні демонстрував, що на одному боці з путіним та "підтримував росію на всіх етапах цієї війни, надавав важливу підтримку".
За словами білоруського дипломата, зараз лукашенко підходить до того, щоб відправити війська в Україну. Ковалевський звернув увагу на ознаки мобілізації у білорусі та надходження російської техніки.
Ми бачимо ознаки і мобілізації, і доукомплектування військових підрозділів на межі з Україною, надходить нова техніка із росії. Є всі ознаки того, що білорусь на чолі з лукашенком може дійти до того, що білоруські війська можуть вступити у війну,
– сказав представник Світлани Тихановської у міжнародних справах.
Що відомо про загрозу з боку білорусі
- білорусь надала росії свою територію для вторгнення в Україну, а також обстрілів мирних українських міст. У Командуванні Повітряних сил ЗСУ повідомили, що росія використовує абсолютно всі білоруські аеродроми для атак на Україну.
- Загроза вторгнення білорусі зберігається постійно. 15 липня у Генштабі ЗСУ інформували, що зафіксували літак-навідник на Волинському та Поліському напрямках.
- У відповідь на загрози з боку білорусі Україна посилює оборону на Півночі.
- Водночас в Інституті вивчення війни вважають, що ймовірність прямої участі білорусі у війні досі низька. лукашенко боїться, що це вплине на стабільність його режиму в країні.
- За даними української розвідки, у білорусі відбувається процес ротації тих підрозділів, які перебувають біля українського кордону. Розвідники не фіксують ударних угруповань.
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