Подоляк оцінив готовність наступу з Білорусі: три вирішальних фактори

Загроза наступу з Білорусі існує постійно. Однак навіть пів кроку звідти на територію України отримає гідну відповідь від наших військових.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Крім того, незабаром розпочнуться спільні льотні навчання Росії й Білорусі.

Важливо Що це все, якщо не підготовка до війни, – білоруський опозиціонер про події у країні

Лукашенко буде "созєрцать" надалі

Подоляк зазначив, що Лукашенко буде "созєрцать" і надалі. Якщо людина хоче продовжувати жити після 28 років класичного тоталітарного одноосібного правління у "королівстві кривих дзеркал", то нехай собі живе. Нехай говорить про мир або ж що він "найвеличніший лідер демократичного світу".

Нехай все це говорить. Пропаганда є пропагандою, вона не розрахована на нас, Європу чи цивілізований світ. Тому він і є ізольованим. Він може продати її лише на території Білорусі, навіть в Росії це не продається. Адже ненаситна кровожерна маса людей в Росії хоче, щоб Білорусь взяла участь у війні,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Подоляк оцінив готовність наступу з Білорусі: дивіться відео

Бажання Росії

Він продовжив, що Росія хоче втягнути Білорусь у війну, аби:

Трохи зменшити втрати своїх. Росіяни ж дуже "добрі" – вони хочуть, щоб гинули ще й діти інших народів. Це принцип Росії: ми прийдемо все нищити, але хочемо, щоб вмирали не тільки ми, а й наші союзники.

Бодай якось остаточно "замазати" Білорусь, щоб потім Росія та Білорусь сиділи поряд на лаві підсудних і один на одного "кидали каміння".

Утім для наступу з півночі на Україну треба врахувати кілька факторів:

Треба мати математичні спроможності – певну кількість людей. Не 10 – 20 тисяч, а набагато більше – 60 – 80 тисяч осіб ударного угруповання.

Потрібна величезна кількість техніки, тобто 2 – 3 тисячі танків, бронетранспортери, артилерійські системи та РСЗВ. Це величезна кількість техніки, якої сьогодні Росії не вистачає на ключових напрямках – Донецькому, Луганському, Запорізькому чи Херсонському. Росії немає звідки взяти її.

Місцевість, тобто географія. Там не відкритий простір як в Херсонській, Луганській чи Донецькій областях, там – ліси, мало доріг, болота. І там є наша оборона – ТрО. Абсолютно інша психологічна та військова готовність. У нас також йдуть навчання. Там взагалі дуже круті хлопці.

"У нас взагалі, усі, хто перебувають на передньому краї – це дуже круті хлопці. Незалежно від того, на Донецькому, Північному чи Південному напрямку вони сьогодні. Усі є свідомими щодо того, що робитимуть, якщо хоча б пів кроку з території Білорусі хтось зробить на нашу територію", – наголосив Подоляк.

За його словами, можна бути певними – це буде жахлива історія для Білорусі. Повертаючись до Лукашенка – він дуже "хитророзумна" людина. Саме так – одним словом. Він чітко розуміє наслідки, якщо зайде на територію України.

Загроза наступу з Білорусі: останні новини