Росія перекинула частину танкової армії в Білорусь: у розвідці пояснили, чи готова вона до бою
На сьогодні бойові дії залишаються зосередженими на Бахмутському напрямку Донецької області та поблизу Сватового на Луганщині. Росія продовжує часті невеликі напади на ці території, хоча мало території перейшло з рук в руки.
Про це заявили у британській розвідці. До того ж Росія продовжує перекидати свої сили та техніку на територію Білорусь.
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Чи готова Росія до нового бою з боку Білорусі
Як повідомили експерти, на півночі частини 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь.
Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи матиме підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність,
– зазначили у британській розвідці.
Чи є загроза з боку Білорусі
- 13 грудня Білорусь провела позачергову перевірку бойової готовності своїх військ. В Міноборони Британії оцінили загрозу наступу білоруських та російських військ на Північ України.
- Мінімум 20 танків перекинули на полігон під Гродно. Також є інформація, що до перевірки було залучено декілька механізованих батальйонів.
- Керівник телеграм-каналу "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько зазначив, що є припущення, що під виглядом бойової підготовки йде ротація білоруських військ, які перебувають біля кордону.
- До речі, аналітики вказали кілька факторів, які можуть свідчити, що Росія, ймовірно, готує наступ з Білорусі.
- Раніше очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що загроза нового російського вторгнення з північного кордону України з Білоруссю не є неминучою.