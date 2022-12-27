Росія перекинула частину танкової армії в Білорусь: у розвідці пояснили, чи готова вона до бою

27 грудня 2022, 09:24
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Джерело:

Міністерство оборони Великої Британії

На сьогодні бойові дії залишаються зосередженими на Бахмутському напрямку Донецької області та поблизу Сватового на Луганщині. Росія продовжує часті невеликі напади на ці території, хоча мало території перейшло з рук в руки.

Про це заявили у британській розвідці. До того ж Росія продовжує перекидати свої сили та техніку на територію Білорусь.

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Чи готова Росія до нового бою з боку Білорусі

Як повідомили експерти, на півночі частини 1-ї гвардійської танкової армії Росії, ймовірно, були серед російських сил, нещодавно перекинутих у Білорусь.

Ймовірно, це формування проводило навчання перед розгортанням і навряд чи матиме підрозділи підтримки, необхідні для приведення його в бойову готовність,
– зазначили у британській розвідці.

Чи є загроза з боку Білорусі

Автор: Софія Ковнір