Загроза "особливо масованого" ракетно-бомбового удару: ГУР прокоментувало повідомлення

У мережі нібито від імені ГУР розповсюджується повідомлення про загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах 20 листопада. Це не що інше, як чергова інформаційно-психологічна атака ворога.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУР МО. Водночас кілька іноземних посольств в Україні зупинили роботу на день через можливу загрозу повітряної атаки з боку ворога.

Дивіться також Чи є зв'язок між попередженням США та ядерною риторикою Росії: у посольстві пояснили

Що кажуть у ГУР про "особливо масований" удар по Україні

У розвідці наголосили, що в різних месенджерах і соціальних мережах поширюються повідомлення нібито від ГУР, які попереджають про велику загрозу "особливо масованого" ракетно-бомбового удару по українських містах сьогодні.

Це повідомлення – фейк, воно містить типові для російських інформаційно-психологічних операцій граматичні помилки,

– сказали представники розвідки.

Там також закликали громадян довіряти інформації лише з офіційних ресурсів та від речників ГУР МО.

"Ворог, за неможливості підкорити українців силою, вдається до заходів залякування і психологічного тиску на суспільство. Просимо бути пильними та стійкими", – зауважили у відомстві.

Водночас у ГУР також закликали не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перечікувати небезпеку в укритті, де безпечно. Але просили не піддаватися панічним настроям.

Важливо! Оборонці українського неба оперативно реагують на загрози. У разі фіксації ворожих цілей у повітряному просторі нашої держави будуть працювати сили та засоби ППО.

До речі, керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив, що інформаційно зараз росіяни також намагаються хитати панічні настрої в Україні на фоні закриття іноземних посольств. Водночас він наголосив, що ворог готувався до обстрілів нашої держави в холодну пору року, але плани росіян відомі Силам оборони. Тому протидія є і буде.

До цього кілька іноземних посольств в Україні, зокрема США, Греції, Іспанії, Казахстану та Італії, призупинили роботу на день на тлі інформації про масований ракетний обстріл України 20 листопада.

Раніше Росія масовано обстріляла Україну ракетами різного типу 17 листопада. Тоді ворог застосував 210 повітряних цілей – 120 ракет різного типу та 90 ударних БпЛА. З них наші військові збили 144 цілі.