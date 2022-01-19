Загроза повномасштабного вторгнення зберігається, – Каспаров сказав, що може зупинити Путіна
Джерело:24 канал
Путінська Росія є загрозою не тільки для України. Якщо мовчанка Вашингтону затягнеться, то Кремль може вдатись до активних дій.
Адже Володимир Путін вважає, що мовчанка – це ознака слабкості. Про це в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі зауважив російський опозиціонер Гаррі Каспаров.
Читайте також Питання ціни, – Каспаров про те, що заважає Путіну в повномасштабному наступі на Україну
Путін чекає відповіді від Байдена
За його словами, російська сторона вже багато разів заявляла, що чекає письмової відповіді від США. Однак адміністрація Джо Байдена не готова її надати.
Поки він (Путін – 24 канал) не побачить документ, який йому чітко продемонструє, що є ціна, яку може бути не готовий платити – загроза військової провокації, авантюри і навіть повномасштабного вторгнення в Україну, зберігається.
Як зауважив Каспаров, глава Кремля розуміє, що від Байдена нібито нічого особливо чекати не доводиться. Путін, мовляв, "не відчуває стержня" американського президента.
Повне інтерв'ю з Гаррі Каспаровим: дивіться відео
Позиція США щодо агресії Росії: що відомо
- Якщо Росія посилить агресію проти України, у Сполучених Штатах Америки, цілком ймовірно, відключать державу-окупантку від SWIFT.
- У Білому домі припускають, що Росія може будь-коли напасти на нашу державу. Про це свідчить зокрема скупчення військ біля наших кордонів.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен планує візит в Україну, де на порядку денному буде питання безпеки.
- В адміністрації Байдена також попередили про відповідь для Росії за кібератаки на державні установи України.
- Окрім цього, в Держдепі США вважають, що криза з Росією – це вже не тільки про безпеку України, а й про міжнародну.