Загроза ракетних ударів з боку Білорусі ще є, країну можуть залучити до війни, – Міоборони

27 травня 2022 , 16:21
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Наразі не можна відкидати, що ракетні ударів з боку Білорусі припиняться. Загроза залишається.

Також у Міністерстві оборони України не відкидають, що білорусів можуть залучити до війни проти України. Про це повідомив речник відомства Олександр Мотузяник під час брифінгу в "Медіацентрі Україна – Укрінформ", передає 24 канал.

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Зберігається загроза завдання росіянами з території Білорусі ракетних ударів по критичних об'єктах цивільної інфраструктури в Україні,
– зазначив він.

Як він пояснив, усе тому, що спостерігають переміщення ракет типу "Іскандер-М" з району Осиповичів, що у Могилевській області, до прикордонних районів Брестської області Білорусі.

Готують резервістів

Крім цього, як зазначили в українській розвідці, на деяких військових полігонах Воронезької області Росії проводять підготовку резервістів для мотострілецьких, танкових та артилерійських підрозділів. Загальна їхня кількість – до 1,5 тисячі солдатів.

"Не виключено, що після завершення цієї тритижневої підготовки зазначений особовий склад може бути залучений до ведення бойових дій в Україні", – наголосили в Міноборони.

Додамо, що 23 травня Генштаб ЗСУ повідомляв, що збройні сили Білорусі ведуть активну розвідку зі своєї території на Волинському та Поліському напрямках. Також вони розгорнули додаткові підрозділи в прикордонних районах Гомельської області.

Чи чекати загрози з боку Білорусі

  • Таку тезу відкидати не варто. Утім, зазвичай аналітики схиляються до думки, що Лукашенко не буде атакувати Україну, адже це може стати для нього "смертним вироком".
  • Тим паче, що серед білоруських військових ця ідея не є популярною. Існують думки, що такими "брязканнями зброї" Лукашенко просто хоче відтягнути частину підрозділів ЗСУ на Північ України.
  • Разом з тим білоруський диктатор наказав створити оперативне командування на кордоні з Україною. Самопроголошений президент Білорусі нібито бачить загрози від Литви, Латвії, Польщі, а тепер – через бойові дії в Україні. Саме тому він нібито вирішив створити нове оперативне командування: туди зараз відправляють частину військ з інших напрямків.
  • Експерти ж запевняють, що Білорусь дійсно боїться, що Україна на неї нападе.
Увага! Це не означає, що Білорусь вже негайно нападає на територію України. Але вони розташують частину власних військ біля кордону.

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Автор: Аліна Оліховська