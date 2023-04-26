Не потрібно прив’язуватися до дат, обстріл Росії може бути й 1, 2 чи 9 травня, – ОК "Південь"
Ворог продовжує маневри в Чорному морі. В бухтах Севастополя кораблям загарбників вже не так спокійно, тому вони тяжіють до Новоросійська.
Про це 24 Каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що росіяни намагаються розосередити свій корабельний потенціал.
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Загроза дуже висока
В угрупованні у Чорному морі перебуває 13 російських кораблів на виході, серед яких надвечір було збільшено ракетоносіїв удвічі: 2 надводних та 2 підводних. Їх сумарний можливий залп – 24 "Калібри".
Таку загрозу ракетної небезпеки ми розцінюємо як дуже високу. Навіть запас ракет, доведений до критичного мінімуму, може бути застосований ворогом по території України. Тому не потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги,
– зауважила речниця ОК "Південь".
Чи можливі ракетні обстріли ворога під час сакральних "свят": дивіться відео
Вона додала, що варто пам'ятати: ворог підступний, має запас ракет та може вжити таких заходів в неочікуваний момент.
"Не потрібно прив'язуватися до сакральних дат. Можливо, 1, 2 чи 9 травня стане для них знаковими. І в ці дні може відбутися старт такої атаки. Мета ворога – знищення української нації", – підкреслила Наталія Гуменюк.
Більше про можливі масовані ракетні обстріли України
- Раніше ОК "Південь" повідомляло, що ворог нарощував кількість "Калібрів" у Чорному морі. Напередодні контрнаступу ЗСУ окупанти можуть влаштувати масовану ракетну атаку України і знову налякати.
- Глава української розвідки Кирило Буданов зазначив. що росіяни на певний час зробили паузу у ракетних обстрілах. Але вони продовжують накопичувати ракети. Головна їхня мета – зірвати контрнаступ українських сил.
- Буданов впевнений, що країна-агресорка має дефіцит озброєння для проведення інтенсивних ракетних обстрілів України.
- Аналітики стверджують, що у Росії проблеми з виробництвом власних ракет. Вони звернули увагу на темпи використання крилатих ракет під час обстрілів України. Станом на 12 жовтня ворог мав загалом щонайменше 569 крилатих ракет. Залишок на 3 січня 2023 року – 177 крилатих ракет. Але з того часу окупанти витратили ще 143 ракети.