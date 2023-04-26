Не потрібно прив’язуватися до дат, обстріл Росії може бути й 1, 2 чи 9 травня, – ОК "Південь"

Ворог продовжує маневри в Чорному морі. В бухтах Севастополя кораблям загарбників вже не так спокійно, тому вони тяжіють до Новоросійська.

Про це 24 Каналу розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк. Вона наголосила, що росіяни намагаються розосередити свій корабельний потенціал.

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Загроза дуже висока

В угрупованні у Чорному морі перебуває 13 російських кораблів на виході, серед яких надвечір було збільшено ракетоносіїв удвічі: 2 надводних та 2 підводних. Їх сумарний можливий залп – 24 "Калібри".

Таку загрозу ракетної небезпеки ми розцінюємо як дуже високу. Навіть запас ракет, доведений до критичного мінімуму, може бути застосований ворогом по території України. Тому не потрібно нехтувати сигналами повітряної тривоги,

– зауважила речниця ОК "Південь".

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Вона додала, що варто пам'ятати: ворог підступний, має запас ракет та може вжити таких заходів в неочікуваний момент.

"Не потрібно прив'язуватися до сакральних дат. Можливо, 1, 2 чи 9 травня стане для них знаковими. І в ці дні може відбутися старт такої атаки. Мета ворога – знищення української нації", – підкреслила Наталія Гуменюк.

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