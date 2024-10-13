Путін цим грається: які страхи щодо Росії має західний світ

Західні країни найбільше побоюються того, що Росія розвалиться. Саме тому вони не хочуть загострювати ситуацію з нею та ескалювати війну в Україні. А Кремль цим користується.

Про це 24 Каналу розповів політолог, голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, зазначивши, що Захід живе ілюзіями щодо Росії. Водночас в Росії посилюється протистояння Владіміра Путіна та Рамзана Кадирова. Якщо очільник Кремля не продемонструє силу, то владу в країні може захопити Кадиров.

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У що вірить Захід

Захід боїться розвалу Росії, тому що відчуває страх перед невідомим. Така сама ситуація була в останні місяці існування Радянського Союзу.

Ми прекрасно пам'ятаємо виступ Джорджа Буша-старшого у Верховній Раді, де він розповідав про необхідність збереження України в складі Радянського Союзу,

– наголосив політолог.

Зараз країни Заходу також не хочуть розвалу Росії. Причому це погляди не лише окремих представників політичних еліт, а багатьох відомих осіб.

Нещодавно американський актор та музикант Джаред Лето заявив на концерті в Белграді, що він повернеться до Москви та Санкт-Петербургу, коли все це завершиться. На Заході багато хто просто не усвідомлює природи путінського режиму,

– підкреслив він.

Водночас Захід чомусь вірить в перезавантаження відносин з Росією в майбутньому. Мовляв, скасують санкції, наприклад, щодо технологій, в Кремлі нібито зміниться влада, розпочнеться нова "перестройка".

"В цьому велика проблема, тому що Путін цим грається. Він знає, що є такі очікування, тому й він знущається, посилаючи КАБи на Запоріжжя. Зараз російські керовані авіабомби вже летять на відстань понад 100 кілометрів", – відзначив Ігор Чаленко.

Мають змінити свою позицію

Однак і Україна також завдає болючих ударів ворогу. Зокрема "невідомих причин" впав російський Су-34. Однак за інформацією російських телеграм-каналів, його, імовірно, збив винищувач F-16.

Якщо дійсно збив F-16, це добре. Однак цих винищувачів в України має бути не кілька десятків до кінця 2024 року, а 128 одиниць. Це мінімально необхідна кількість для захисту українського неба. І так по кожному пункту озброєння,

– зазначив політолог.

Захід має змінити свою позицію і дати Україні дійсно перемогти. Тому що стратегічна поразка Росії – це, впевнений Чаленко, перемога всього цивілізованого світу.

До слова, політолог Максим Несвітайлов вважає, що нерішучість Джозефа Байдена щодо не надання Україні дозволу бити вглиб Росії пов'язана з президентськими виборами в США. Він реагує, імовірно, на ставлення виборців до цього питання. Проте після виборів, це рішення може бути ухвалене.