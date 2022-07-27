Західна зброя, звільнення Херсона та зернові угоди: радник голови ОПУ Михайло Подоляк

Триває шостий місяць повномасштабного вторгнення росії у нашу країну. Український народ продемонстрував світові, що готовий виборюватиме своє право на свободу до кінця, а точніше – перемоги.

Натомість росіяни остаточно закріпили за собою звання брехунів, терористів й порушників домовленостей. Про причини війни, звільнення Херсона та переговори з окупантами – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком, яке транслював 24 канал.

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Чому росія пішла війною на України

24 лютого росія підступно напала на Україну, розпочавши масові вбивства людей та знищення міст. На думку Подоляка, причин цьому декілька:

Бажання захопити українські території; Протистояння цінностей – свободи й тиранії; Конкуренція за ринки збуту; Підтримка іміджу росії як держави, яку потрібно боятися.

Сьогодні ми поставили на коліна їхню репутацію монстра. Це не дозволить їм почати переговори або ж вийти з війни. Вони будуть максимально нас ненавидіти й хотіти вбити. А це вже психіатрія,

– наголосив Подоляк.

Чи достатньо зброї для звільнення Півдня

Ми надзвичайно потребуємо західної зброї. Однак важливо не лише те, скільки її буде, а й те, щоб вона постачалася постійно. Адже контрнаступ і деблокада територій відбувається вже й триватиме надалі.

Якщо зброя буде збільшуватися, усе виглядатиме масштабніше. Не один населений пункт, а одразу 10. Не 100 – 200 загиблих росіян, а 1000. Усі ці маленькі речі будуть характеризувати процедуру звільнення України від окупантів,

– сказав він.

Ба більше, "ефектне" знищення ворога дозволить викликати у росіян паніку, деморалізацію і страх. А усе це – найкращі передумови для бунту, який стане руйнівним.

Про деблокаду Херсона

Процес звільнення Херсонщини від російських загарбників триває. ЗСУ зупинятися не збираються. Михайло Подоляк заявив, що наразі жодних переговорів з росією чи припинення вогню не буде.

"Я бачив багато спекуляцій, вже йде політична гра щодо цього… Але немає програми зупинки деблокади і знищення російських окупантів на будь-якій території України. Це ключове", – заявив Подоляк.

Домовлятися з росією не має сенсу

Сьогодні російські агенти дедалі активніше закликають сідати за стіл переговорів. Але з країною, яка звикла вбивати та нехтувати будь-якими домовленостями, говорити не має сенсу.

Річ у тім, що росіянам сьогодні важливо зафіксувати статус-кво, щоб зберегти "територіальні надбання". Крім того, окупанти прагнуть зафіксувати свою "перемогу", адже вони забрали в України частину територій. Перемир'я сьогодні – це винятково деморалізація. Через деякий час вони знову почнуть наступ за новими вигаданими причинами.

Будь-які перемовини із філософської, практичної чи економічної точки зору – для України не вигідні,

– підкреслив Подоляк.

Розмовляти із росіянами можна буде лише у тому випадку, коли вони будуть отримувати суттєві тактичні поразки на полі бою.

Третій етап війни

Наразі логістика російських окупантів серйозно підірвана. Подоляк наголосив, що з появою РСЗВ HIMARS почався третій етап війни, який виділяється регулярними "бавовнами" в тилу окупантів.

Українські військові продовжують нищити склади боєприпасів, оперативно-тактичні центри тощо. Крім того, обстріли з російської артилерії знизилися у 10 разів.

З часом в України буде все більше західної зброї, тому такі удари лише зростатимуть. У такий спосіб підрозділи ЗСУ зможуть серйозно зірвати тилове забезпечення росіян, що допоможе їх поступово відтискати з окупованих територій.

Чому буде так? Бо ми маємо мінімізувати втрати особового складу. Для нас воїн – це людина, яка усвідомлено йде захищати свою сім'ю. Це – фантастичні люди,

– наголошує Подоляк.

Куди мають піти гроші за продаж зерна

Відновлення продажу зерна – важливе завдання для України та світу. Радник голови ОП зауважив, що наразі нам потрібно вирішити декілька нагальних потреб:

Зброя – її повинно бути багато, адже не вся зброя є безкоштовною, багато чого ми мажмо купувати;

Компенсації та соціальні виплати – люди через війну втратили житло, роботу та інше. Тому держава має забезпечити їх;

Інфраструктура – потрібен ремонт доріг, аби постачати ту саму зброю на фронт.

На все це потрібно витрачати багато грошей, ми маємо їх заробляти. Адже можна приходити і просити гроші, але нам у потрібній нам кількості їх не надають, бо у кожної країни є своє бачення того, як потрібно ці кошти використовувати,

– говорить Михайло Подоляк.

Він додав, що прибуток від зерна – це плюс 10 мільярдів доларів до нашого бюджету, які потрібно спрямувати на вищезгадані цілі.

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Про звільнення Баканова

Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови СБУ Івана Баканова. Радник голови ОП пояснив, що рішення пов'язане з недостатньо ефективним керуванням структурою, яку очолював Баканов.

"Це не лише питання Херсону. Звісно, є питання, чому у Херсоні все так відбувалося. Як і з військового боку, так і з боку СБУ. Ймовірно, президент очікував від Баканова аналізу, чому ситуація склалась саме так, як склалась. Але ми цього аналізу не отримали", – пояснює Михайло Подоляк.

Наразі триває розслідування. Мовиться саме про загальний розбір того, що відбувалось у всіх наших областях після початку повномасштабного вторгнення.

Подоляк наголосив: керування такою важливою структурою, як СБУ, саме під час війни – має бути дієвим.

Що Україна отримає від визнання росії державою-спонсором тероризму

Країна, яка здійснює терор мирного населення, обстрілюючи міста крилатими ракетами, має бути покарана. Так, сьогодні визнання росії державою-спонсором тероризму є надважливим. Як наслідок ми отримаємо повну ізоляцію держави-агресорки – навіть від прихильників нейтралітету – країн Латинської Америки, Африки, Індії, Китаю тощо.

"Статус "спонсор тероризму" більш жорстко регламентує бізнесові, економічні та фінансові відносини з цими країнами. Вони матимуть мотивацію суттєво зменшувати обсяги торгівлі з росією", – пояснив Подоляк.

Це дозволить остаточно розірвати усі залишки фінансових відносин росії з цивілізованим світом..

Загроза нападу з боку білорусі

З першого дня війни білорусь є фактичним її учасником, адже надала свої території для обстрілу українських міст російськими ракетами. Загроза ударів була і залишається реальною, однак ймовірність наступу невелика. В ОП вважають, що білоруська армія імітуватиме готовність нападу на Україну ще дуже довго.

Треба розуміти, що білоруське суспільство – не російське. Там взагалі не розуміють війн, саме люди категорично проти війни. Тому у білорусі таких настроїв, як у росії немає,

– переконаний Михайло Подоляк.

Що ж до лукашенка, його слова не мають жодної ваги. Тож сприймати серйозно його чудернацькі заяви не треба.

Чому росіяни – не люди

Попри жорсткі реалії життя – небезпеку, страх, втрати – українці залишаються людьми. А от боротися нам доводиться з нелюдами, які насолоджуються смертю й вмиваються кров'ю.

Радник голови ОП зауважив, що росія керується іншими принципами життя, адже перебуває в іншій системі координат. Тож пояснити росіянам, що не можна бити крилатими ракетами по мирному місту – неможливо. Навпаки, у їх очах кривава пелена і вони хочуть ще більше ракет.

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росіяни насолоджуються смертями, які вони бачать у прямому ефірі і вони дуже викладаються в це емоційно та грошима,

– сказав Подоляк.

Врешті-решт світ має усвідомити, що у такому вигляді, як сьогодні – росія має перестати існувати.

Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео