Західна зброя, звільнення Херсона та зернові угоди: радник голови ОПУ Михайло Подоляк
Триває шостий місяць повномасштабного вторгнення росії у нашу країну. Український народ продемонстрував світові, що готовий виборюватиме своє право на свободу до кінця, а точніше – перемоги.
Натомість росіяни остаточно закріпили за собою звання брехунів, терористів й порушників домовленостей. Про причини війни, звільнення Херсона та переговори з окупантами – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з радником голови Офісу Президента Михайлом Подоляком, яке транслював 24 канал.
Читайте також Україна поверне окуповані території: для цього потрібно тільки одне
-
Чому росія пішла війною на України
24 лютого росія підступно напала на Україну, розпочавши масові вбивства людей та знищення міст. На думку Подоляка, причин цьому декілька:
- Бажання захопити українські території;
- Протистояння цінностей – свободи й тиранії;
- Конкуренція за ринки збуту;
- Підтримка іміджу росії як держави, яку потрібно боятися.
Сьогодні ми поставили на коліна їхню репутацію монстра. Це не дозволить їм почати переговори або ж вийти з війни. Вони будуть максимально нас ненавидіти й хотіти вбити. А це вже психіатрія,
– наголосив Подоляк.
-
Чи достатньо зброї для звільнення Півдня
Ми надзвичайно потребуємо західної зброї. Однак важливо не лише те, скільки її буде, а й те, щоб вона постачалася постійно. Адже контрнаступ і деблокада територій відбувається вже й триватиме надалі.
Якщо зброя буде збільшуватися, усе виглядатиме масштабніше. Не один населений пункт, а одразу 10. Не 100 – 200 загиблих росіян, а 1000. Усі ці маленькі речі будуть характеризувати процедуру звільнення України від окупантів,
– сказав він.
Ба більше, "ефектне" знищення ворога дозволить викликати у росіян паніку, деморалізацію і страх. А усе це – найкращі передумови для бунту, який стане руйнівним.
-
Про деблокаду Херсона
Процес звільнення Херсонщини від російських загарбників триває. ЗСУ зупинятися не збираються. Михайло Подоляк заявив, що наразі жодних переговорів з росією чи припинення вогню не буде.
"Я бачив багато спекуляцій, вже йде політична гра щодо цього… Але немає програми зупинки деблокади і знищення російських окупантів на будь-якій території України. Це ключове", – заявив Подоляк.
-
Домовлятися з росією не має сенсу
Сьогодні російські агенти дедалі активніше закликають сідати за стіл переговорів. Але з країною, яка звикла вбивати та нехтувати будь-якими домовленостями, говорити не має сенсу.
Річ у тім, що росіянам сьогодні важливо зафіксувати статус-кво, щоб зберегти "територіальні надбання". Крім того, окупанти прагнуть зафіксувати свою "перемогу", адже вони забрали в України частину територій. Перемир'я сьогодні – це винятково деморалізація. Через деякий час вони знову почнуть наступ за новими вигаданими причинами.
Будь-які перемовини із філософської, практичної чи економічної точки зору – для України не вигідні,
– підкреслив Подоляк.
Розмовляти із росіянами можна буде лише у тому випадку, коли вони будуть отримувати суттєві тактичні поразки на полі бою.
-
Третій етап війни
Наразі логістика російських окупантів серйозно підірвана. Подоляк наголосив, що з появою РСЗВ HIMARS почався третій етап війни, який виділяється регулярними "бавовнами" в тилу окупантів.
Українські військові продовжують нищити склади боєприпасів, оперативно-тактичні центри тощо. Крім того, обстріли з російської артилерії знизилися у 10 разів.
З часом в України буде все більше західної зброї, тому такі удари лише зростатимуть. У такий спосіб підрозділи ЗСУ зможуть серйозно зірвати тилове забезпечення росіян, що допоможе їх поступово відтискати з окупованих територій.
Чому буде так? Бо ми маємо мінімізувати втрати особового складу. Для нас воїн – це людина, яка усвідомлено йде захищати свою сім'ю. Це – фантастичні люди,
– наголошує Подоляк.
-
Куди мають піти гроші за продаж зерна
Відновлення продажу зерна – важливе завдання для України та світу. Радник голови ОП зауважив, що наразі нам потрібно вирішити декілька нагальних потреб:
- Зброя – її повинно бути багато, адже не вся зброя є безкоштовною, багато чого ми мажмо купувати;
- Компенсації та соціальні виплати – люди через війну втратили житло, роботу та інше. Тому держава має забезпечити їх;
- Інфраструктура – потрібен ремонт доріг, аби постачати ту саму зброю на фронт.
На все це потрібно витрачати багато грошей, ми маємо їх заробляти. Адже можна приходити і просити гроші, але нам у потрібній нам кількості їх не надають, бо у кожної країни є своє бачення того, як потрібно ці кошти використовувати,
– говорить Михайло Подоляк.
Він додав, що прибуток від зерна – це плюс 10 мільярдів доларів до нашого бюджету, які потрібно спрямувати на вищезгадані цілі.
Важливо знати Класична російська шизофренія, – у Зеленського потролили лаврова за його чергову одіозну заяву
-
Про звільнення Баканова
Президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови СБУ Івана Баканова. Радник голови ОП пояснив, що рішення пов'язане з недостатньо ефективним керуванням структурою, яку очолював Баканов.
"Це не лише питання Херсону. Звісно, є питання, чому у Херсоні все так відбувалося. Як і з військового боку, так і з боку СБУ. Ймовірно, президент очікував від Баканова аналізу, чому ситуація склалась саме так, як склалась. Але ми цього аналізу не отримали", – пояснює Михайло Подоляк.
Наразі триває розслідування. Мовиться саме про загальний розбір того, що відбувалось у всіх наших областях після початку повномасштабного вторгнення.
Подоляк наголосив: керування такою важливою структурою, як СБУ, саме під час війни – має бути дієвим.
-
Що Україна отримає від визнання росії державою-спонсором тероризму
Країна, яка здійснює терор мирного населення, обстрілюючи міста крилатими ракетами, має бути покарана. Так, сьогодні визнання росії державою-спонсором тероризму є надважливим. Як наслідок ми отримаємо повну ізоляцію держави-агресорки – навіть від прихильників нейтралітету – країн Латинської Америки, Африки, Індії, Китаю тощо.
"Статус "спонсор тероризму" більш жорстко регламентує бізнесові, економічні та фінансові відносини з цими країнами. Вони матимуть мотивацію суттєво зменшувати обсяги торгівлі з росією", – пояснив Подоляк.
Це дозволить остаточно розірвати усі залишки фінансових відносин росії з цивілізованим світом..
-
Загроза нападу з боку білорусі
З першого дня війни білорусь є фактичним її учасником, адже надала свої території для обстрілу українських міст російськими ракетами. Загроза ударів була і залишається реальною, однак ймовірність наступу невелика. В ОП вважають, що білоруська армія імітуватиме готовність нападу на Україну ще дуже довго.
Треба розуміти, що білоруське суспільство – не російське. Там взагалі не розуміють війн, саме люди категорично проти війни. Тому у білорусі таких настроїв, як у росії немає,
– переконаний Михайло Подоляк.
Що ж до лукашенка, його слова не мають жодної ваги. Тож сприймати серйозно його чудернацькі заяви не треба.
-
Чому росіяни – не люди
Попри жорсткі реалії життя – небезпеку, страх, втрати – українці залишаються людьми. А от боротися нам доводиться з нелюдами, які насолоджуються смертю й вмиваються кров'ю.
Радник голови ОП зауважив, що росія керується іншими принципами життя, адже перебуває в іншій системі координат. Тож пояснити росіянам, що не можна бити крилатими ракетами по мирному місту – неможливо. Навпаки, у їх очах кривава пелена і вони хочуть ще більше ракет.
Не пропустіть Схожий на росіян, – в ОПУ прокоментували одіозні заяви киви
росіяни насолоджуються смертями, які вони бачать у прямому ефірі і вони дуже викладаються в це емоційно та грошима,
– сказав Подоляк.
Врешті-решт світ має усвідомити, що у такому вигляді, як сьогодні – росія має перестати існувати.
Ексклюзивне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео