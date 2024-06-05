Полювання на С-300: якими можуть бути наслідки ударів західною зброєю по Росії

Західні партнери України дозволили, хоч із певними обмеженнями, застосовувати свою зброю для ударів по території Росії. Тепер часто з'являються повідомлення про знищення ворожих систем ППО та іншої військової техніки у Бєлгородській області.

Військовий експерт Петро Черник розповів 24 Каналу, що основним проміжним підсумком та досягненням дипломатичних перемовин є отримання дозволу на атаки по Росії. Він вважає, що це колосальний крок уперед.

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Коли очікувати на наслідки атак то території Росії

Петро Черник наголосив, аби зробити об'єктивні підсумки результатів атак по військових об'єктах країни-агресорки потрібен понад місяць. Лише так вдасться оцінити реальні масштаби втрат ворога.

Є певні обмеження від партнерів України (щодо застосування зброї – 24 Канал), однак HIMARS має дальність 84 кілометри для здійснення ударів боєприпасом M32A1 або M32A2. Для полювання на зенітно-ракетні комплекси С-300 цього достатньо,

– зауважив він.

Та зброя, якою західні партнери дозволили атакувати територію Росії, на думку військового експерта, зможе ефективно знищувати склади із паливно-мастильними матеріалами та боєприпасами. Це значне навантаження на логістику противника. Їм доведеться використовувати більше власних ресурсів.

Де є перший крок, там обов'язково буде і другий. Не сумніваюсь, що Україні за деякий час дозволять застосовувати ракети ATACMS для атак по Росії,

– сказав Петро Черник.

Удари по території Росії західною зброєю