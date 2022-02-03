Захворів суддя: апеляцію на арешт майна Порошенка перенесли аж на березень
3 лютого 2022 , 19:20Читать новость на русском
Джерело:Інтерфакс-Україна
Слухання щодо апеляції на рішення про арешт майна Петра Порошенка перенесли через хворобу одного із суддів. Засідання можуть провести 9 березня, однак це ще не остаточно.
Про це 3 лютого повідомив представникам ЗМІ адвокат п'ятого президента Ігор Головань.
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У зв'язку із хворобою одного із суддів колегії сьогодні розгляду апеляційної скарги щодо арешту майна Порошенка не було,
– розповів правозахисник.
Він зазначив, що сторона захисту просила якнайшвидше призначити розгляд апеляції. За його словами, сказали, що найближчим можливим днем розгляду апеляції буде 9 березня.
Адвокат додав, що захист Порошенка направив до суду доповнення до апеляційної скарги.
"Вугільна справа": що відомо
- Порошенку 20 грудня 2021 року повідомили про підозру в державній зраді. Вона стосується постачання вугілля на українські ТЕЦ з окупованих територій Донеччини та Луганщини.
- У Державному бюро розслідувань намагалися викликати політика на допит, але він втік за кордон. Згодом правоохоронці оприлюднили докази, що парламентар, ймовірно, не планував свій візит заздалегідь. Адже придбав квиток на літак вже після вручення повістки.
- Печерський районний суд Києва 6 січня арештував майно народного депутата. Уже 19 січня Порошенку обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.
- Офіс генпрокурора 21 січня подав скаргу на запобіжний захід. Там не погоджувалися з тим, що нардепа відпустили під особисте зобов'язання. Слідчі вважали таке покарання занадто м'яким і вимагали взяти Порошенка під варту з альтернативою внесення застави в 1 мільярд гривень.
- Окрім цього, Державне бюро розслідувань закликало п'ятого президента співпрацювати зі слідством. У ДБР наголошували й на важливості дотримання запобіжного заходу.