Захворів суддя: апеляцію на арешт майна Порошенка перенесли аж на березень

Слухання щодо апеляції на рішення про арешт майна Петра Порошенка перенесли через хворобу одного із суддів. Засідання можуть провести 9 березня, однак це ще не остаточно.

Про це 3 лютого повідомив представникам ЗМІ адвокат п'ятого президента Ігор Головань.

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У зв'язку із хворобою одного із суддів колегії сьогодні розгляду апеляційної скарги щодо арешту майна Порошенка не було,

– розповів правозахисник.

Він зазначив, що сторона захисту просила якнайшвидше призначити розгляд апеляції. За його словами, сказали, що найближчим можливим днем розгляду апеляції буде 9 березня.

Адвокат додав, що захист Порошенка направив до суду доповнення до апеляційної скарги.

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