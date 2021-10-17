Закидають Україні вихід з мінських угод: у Путіна поки не планують зустрічі з Зеленським
Джерело:ТАСС
У Кремлі вважають, що зустріч Зеленського і Путіна найближчим часом малоймовірна. Держава-агресорка вважає, що Україна виходить із мінських угод.
У Кремлі вкотре закидають Україні "неправильність її дій". Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розмова двох президентів наразі неможлива саме через це.
До речі Найімовірніше, на полях "нормандії", – дипломат про зустріч Зеленського і Путіна
"Україна винна, а Росії у конфлікті нема"
Прессекретар Путіна заявив, що заважає діалогу зокрема законопроєкт про перехідний період. Він начебто автоматично виводить Україну з мінських домовленостей.
Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади. Саме українська влада не виконує мінські домовленості,
– сказав Пєсков.
Водночас речник Путіна сказав, що тому важко спілкуватися із Зеленським. Мовляв, тому він окремо говорить з Ангелою Меркель і Емманюелем Макрона. Причина – Зеленський каже, що Росія – учасниця конфлікту. У Кремлі традиційно відмахуються від подібного.
Пан Зеленський, наприклад, наполегливо називає Росію учасником конфлікту на південному сході країни. Це не так. Ну, це не так,
– сказав речник Кремля.
Пєсков також заявив, що сторони повинні узгодити спільні позиції. Це необхідно, щоб зустрітися у ширшому колі – в нормандському форматі. А що стосується цієї зустрічі, то спершу перед нею мають поспілкуватися глави МЗС Росії, України, Німеччини і Франції.
Зустріч Зеленського і Путіна: чому про це говорять
- Тему зустрічі двох лідерів вкотре порушили після заяви Зеленського у Трускавці.
- 3 жовтня президент України сказав, що готовий провести зустріч із Путіним, бо переговори можуть бути результативними.
- Коли Росія накопичувала свої війська біля кордону з Україною навесні 2021 року, Володимир Зеленський запропонував Путіну зустрітися у будь-якій точці Донбасу.
- На це Путін відповів, що Зеленському варто говорити з керівниками псевдореспублік, якщо йому хочеться перемовин про війну. З Росією ж варто говорити про справи саме Росії.
- Тоді ж керівник Кремля відповів, що готовий у коли-небудь прийняти українського лідера у Москві.
- Згодом Володимир Зеленський доручив Андрію Єрмаку зайнятись питанням організації зустрічі.