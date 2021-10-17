Закидають Україні вихід з мінських угод: у Путіна поки не планують зустрічі з Зеленським

У Кремлі вважають, що зустріч Зеленського і Путіна найближчим часом малоймовірна. Держава-агресорка вважає, що Україна виходить із мінських угод.

У Кремлі вкотре закидають Україні "неправильність її дій". Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що розмова двох президентів наразі неможлива саме через це.

До речі Найімовірніше, на полях "нормандії", – дипломат про зустріч Зеленського і Путіна

"Україна винна, а Росії у конфлікті нема"

Прессекретар Путіна заявив, що заважає діалогу зокрема законопроєкт про перехідний період. Він начебто автоматично виводить Україну з мінських домовленостей.

Поки особливих перспектив для цієї розмови не проглядається, знову ж таки, через дії української влади. Саме українська влада не виконує мінські домовленості,

– сказав Пєсков.

Кабмін 5 серпня схвалив проєкт закону про перехідний період щодо тимчасово окупованих Донбасу та Криму. Документ передбачає провадження юстиції перехідного періоду в ОРДЛО та "червоні лінії" деокупації. Втім, окупанти вважають, що це якось заважатиме обговоренням у форматі Мінська.

Водночас речник Путіна сказав, що тому важко спілкуватися із Зеленським. Мовляв, тому він окремо говорить з Ангелою Меркель і Емманюелем Макрона. Причина – Зеленський каже, що Росія – учасниця конфлікту. У Кремлі традиційно відмахуються від подібного.

Пан Зеленський, наприклад, наполегливо називає Росію учасником конфлікту на південному сході країни. Це не так. Ну, це не так,

– сказав речник Кремля.

Пєсков також заявив, що сторони повинні узгодити спільні позиції. Це необхідно, щоб зустрітися у ширшому колі – в нормандському форматі. А що стосується цієї зустрічі, то спершу перед нею мають поспілкуватися глави МЗС Росії, України, Німеччини і Франції.

Зустріч Зеленського і Путіна: чому про це говорять