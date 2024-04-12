Чи закінчилися в України ракети для Patriot: генерал-лейтенант у відставці спростував фейки
Військовий аналітик видання Bild Юліан Рьопке стверджує, що в Україні закінчилися ракети для ППО Patriot та IRIS-T. Згодом він написав, що його джерела повідомляли йому ще 2 тижні тому, що ракет дуже мало, тому зараз, можливо, вже не залишилося зовсім.
Однак він не може мати доступу до цієї інформації, адже це закриті дані. Це 24 Каналу зауважив генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України" Ігор Романенко.
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"Відповідь дають ЗСУ"
Ігор Романенко зазначив, що українські захисники відбивають атаки російських окупантів. Якщо вони це роблять, це означає, що мають ракети для цього.
Наші захищають, збивають, стрілять і так далі у дуже важких умовах. Система протиповітряної та протиракетної оборони чимось стріляє. Тому, на мою думку, відповідь дають наші оборонці. Ситуація не проста, але за цей час ми вже неодноразово переживали такі періоди, коли було складно,
– підкреслив він.
Крім того, Україна самостійно виготовляє ракети та боєприпаси для артилерії, систем залпового вогню.
Заява оглядача Bild: коротко
- Юліан Рьопке, коментуючи масовану атаку 11 квітня, заявив, що "в Україні закінчилися ракети до Patriot та Iris-T. Також вичерпано або знищено більшість інших запасів засобів протиповітряної оборони". Аналітик додав, що на складах країн Заходу є сотні потрібних Україні систем і тисячі ракет.
- Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш наголосив, що Україні потрібно більше ракет. Однак не варто піддаватись паніці, оскільки українські захисники збивають ворожі ракети та дрони.
- Ілля Євлаш підкреслив, що деякі дані мають залишатися секретними, адже ворог завжди проводить розвідку. Він також додав, що про кількість ракет до систем ППО знають партнери України.
- Зауважимо, що Юліан Рьопке неодноразово вдавався до маніпулятивних заяв та вкидів щодо України. Оглядач написав чимало матеріалів, на які потім посилалися російські пропагандисти.