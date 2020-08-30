Нещодавно мешканці Запоріжжя поскаржилися Володимиру Зеленському на безкарність тих, хто розповсюджуває наркотичні засоби. Президент пообіцяв взяти ситуацію під особистий контроль. Як в Україні боряться з незаконним обігом заборонених речовин – читайте далі.

Наркоторговці все частіше використовують систему закладок для продажу наркотиків. Детальніше – в матеріалі 24 каналу.

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Переважно продають наркотики у телеграм-каналах

Киянка Анастасія розповіла: напередодні бачила, як біля школи, де вона живе, прогулювався дивний чоловік. Поводився він дуже дивно. Спочатку шукав поглядом якесь місце. Зрештою зупинився біля люка та залишив маленький пакунок завбільшки з сірникову коробку.

Через 3 хвилини прийшов хлопець, років 14. І забрав той пакунок. Очевидно, що це було. Тим паче, що навіть на будинках є неприхована реклама телеграм-каналів, які продають (наркотики – 24 канал),

– пояснила вона.

"Якщо раніше людині треба було крутитися в певних колах, аби дістати речовину, то сьогодні достатньо просто побачити напис й переслати гроші на інтернет-гаманець", – прокоментував Ілля Серебрянський, представник Міжнародної антинаркотичної асоціації.

Й застеріг: у наркотичні засоби також можуть підмішувати якісь незрозумілі речовини.

Активісти замальовують наркографіті

У Харкові місцева влада наймає фірми для боротьби з такими графіті. Проте ті не встигають справлятися. Засновник руху "Намалюй життя" Антон Польовік сам вживав наркотики.



Антон Польовік замальовує наркографіті / Скриншот з відео

Тому він знає, як важко від них відмовитися та як легко "підсісти". Особливо, коли нагадування – буквально на кожному кроці. Через це 2,5 роки він замальовує наркографіті. Почав зі свого району, щотижня виходить у рейд із балончиком фарби.

Роблю корисну справу для суспільства. Показую, що не всі наркомани якісь відбиті. Я зав'язав 3 роки тому... Сонце, світло – символи того, що це знання допомогли мені впоратися,

– прокоментував він.

Боротьба з інтернет-магазинами

90% продажів наркотиків здійснюють у телеграм-каналах. У 2019 році для боротьби з розповсюдженням харківські кіберполіцейські створили чат-бот. Він блокує наркоспам і закриває подібні магазини.

В'ячеслав Марков, декан факультету кіберполіції Харківського національного університету внутрішніх справ, розповів: серед 1500 магазинів були й доволі великі, які мали до 10 тисяч підписників.

За підрахунками експертів, збиток, якого ми завдали наркозлочинності, сягає щонайменше 10 мільйонів гривень,

– наголосив Марков.

Курсант факультету кіберполіції Владислав Локтінов пояснив: аби скористатися ботом, потрібно перейти в телеграм та ввести посилання StopDrugsBot або просто написати "Стоп наркотик"

"Ми об'єднуємо людей для блокування наркомагазинів в телеграмі. Адже якщо одна людина поскаржиться на якусь адресу, телеграм навряд чи відреагує на це", – зазначив Локтінов.