Закликали Росію до деескалації: Столтенберг поговорив із президентом Фінляндії

Єнс Столтенберг провів перемовини з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо. Політики обговорили стягування російських військ до кордонів України.

Генеральний секретар Північногоатлантичного альянсу зазначив, що цивілізований світ закликає Росію до деескалації. Про це він написав у соціальних мережах в п'ятницю, 7 січня.

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Поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо про ситуацію з безпекою в Європі та нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї,

– повідомив генсек НАТО.

За його словами, Північноатлантичний альнс продовжує координувати свої дії з близьким партнером – Фінляндією. Він додав, що НАТО поважає право кожної держави обирати свій шлях.

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Текст публікації Єнса Столтенберга:

Поговорив з президентом Фінляндії Саулі Нііністьо про ситуацію з безпекою в Європі та нарощування присутності Росії в Україні та навколо неї. Ми закликаємо Росію до деескалації