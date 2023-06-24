Ваш час настав, – РДК і "Свобода Росії" закликали росіян до дій на тлі заколоту в країні

Російські добровольці, які продовжують "звільняти" свою батьківщину від путінського режиму підтримали заколот Пригожина. Ба більше, представники РДК та легіону "Свобода Росії" закликали росіян протистояти владі Кремля.

Крім того, російські добровольці наголосили, що можуть допомогти у тому, щоб скинути Путіна з влади. Там також закликали припинити вбивати мирних українців та піти з нашої країни.

Дивіться також Може переметнутися й Путін: як реагуватиме оточення диктатора на заколот Пригожина

У РДК закликали росіян підтримати заколот

Командир Російського добровольчого корпусу Денис Нікітін з позивним "Вайт Рекс" 24 червня записав відео, у якому заявив, що, за його інформацією, Путіна вже евакуювали в місто Валдай у Новгородській області. Він також зазначив, що Москву лишають і представники так званої "російської еліти".

Нікітін підтримав заколот Пригожина: дивіться відео

Він також зазначив, що у Росії почалася "нова смута" і тепер країну охоплять внутрішні конфлікти. Попри це, Нікітін наголосив, що підтримає Пригожина у заколоті.

Я щиро вболіваю за успіх місії Пригожина. Тому що кривавий кремлівський режим можна знести тільки одним способом – збройним повстанням,

– сказав він.

Він також розповів, що наразі фронт росіян в Україні "починає валитися". Це пов'язано з тим, що останні події, а також наступальні дії ЗСУ деморалізували російських солдатів і ускладнили їм наступ.

Наостанок, Нікітін сказав, що добровольці РДК, що перебувають у Росії, зараз мобілізовані на фронті в Україні. Він наголосив, що "по обидва боки кордону війська РДК наближають нашу спільну перемогу".

У "Свободі Росії" також висловилися щодо заколоту

Представники легіону "Свобода Росії" також опублікували заяву щодо заколоту засновника ПВК "Вагнера". Вони сказали, що на полі бою російські добровольці з Пригожиним – вороги, однак зараз кухар Путіна говорить правду про те, що російські генерали відправляють на смерть громадян країни, як гарматне м'ясо сотні тисяч росіян.

Там також закликали припинити "безглузде і жорстоке вбивство українців". А також закликали повернутися додому, туди "де ви зараз потрібні".

"Солдати, офіцери: ваш час настав. Розверніть свою зброю на вежі Кремля, не дайте міжусобицям втопити Росію в крові", – зазначили у "Свободі Росії"

Наостанок російські добровольці наголосили, що сподіваються на те, що "війна зла проти зла" послабить репресивну машину Кремля. Тоді вже вони з побратимами остаточно звільнять Росію від диктаторського режиму.