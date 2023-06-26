Білорусів закликали до дій: політичне виживання Лукашенка стане неможливим за однієї умови

Заколот, влаштований в Росії 24 червня Євгенієм Пригожиним, надихнув білоруських опозиціонерів на те, що Білорусі вдасться звільнитись від диктатора Алєксандра Лукашенка.

Російський опозиційний політик Гаррі Каспаров нагадав, що літак з родиною Лукашенко нібито вилетів 24 червня у Туреччину. Зрозуміло, що за умови втрати Владіміром Путіним контролю в Росії, білоруський диктатор довго не протримається. Про це він розповів 24 Каналу.

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Тримається на російських "багнетах"

Російський опозиційний політик зауважив, що після того, як Лукашенко програв вибори Світлані Тихановській, він сидить в Мінську на російських "багнетах".

Гаррі Каспаров прокоментував перспективи Лукашенко у разі повалення Путіна: дивіться відео

"Лише беззаперечна фінансова та військова підтримка Росії дозволяють йому контролювати ситуацію в Білорусі. А за умови, коли ця підтримка або стає сумнівною, або просто зникає, політичне виживання Лукашенко стає неможливим", – впевнений Гаррі Каспаров.

Заяви білоруської опозиції на тлі подій в Росії 24 червня

Лідерка об'єднаної білоруської опозиції Світлана Тихановська у той час, коли в Росії тривав "переворот", вчинений Пригожиним, виступила з закликом до білорусів. Вона зазначила, що ані Путін, ані Пригожин не є союзниками Білорусі. На її думку, Путін міг би втягнути білоруських військових у внутрішній конфлікт Росії. І тоді цей конфлікт також став би білоруським. Вона нагадала, що білоруси мають власні національні інтереси і вони "повинні боронити свою країну".

Також з заявою виступив засновник 1-ї ОДШР у складі ЗСУ та керівник Департаменту нацбезпеки у складі Об'єднаного Перехідного Кабінету демократичних сил Білорусі Валерій Сахащик. Він закликав білоруських військових "вирішувати, що робити далі", коли світ спостерігає початок розвалу Росії. За його словами, білоруси або використають цей "історичний шанс", або "загублять все".

Водночас до білоруського народу та зокрема військових звернулися у полку імені Кастуся Калиновського. Представник полку закликав готуватися усім чинним військовим, військовим запасу та цивільним до "визволення Білорусь від диктатури та окупації".