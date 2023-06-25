Немає іншого виходу: полковник ЗСУ в запасі припустив, як можуть покарати "заколотників" в Росії

Після вчиненого власником ПВК "Вагнера" заколоту в Росії, сам Пригожин наразі відсидиться в Білорусі. А от його найманцям буде непереливки. Також, ймовірно, як і військовим з так званої "ЛДНР", які підтримали "переворот" Пригожина.

Військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан наголосив, що якби у російській армії був реально втілений принцип єдиноначальності та існувала вертикаль керування, то всіх цих "заколотників" вже б покарали. Про це він розповів 24 Каналу.

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Знайдуть "стрілочників"

Однак військовий експерт припустив, що найімовірніше нічого подібного не буде. Знайдуть якихось "стрілочників" і їх покарають.

Насправді у російської влади немає іншого виходу. Якщо зараз відмінусувати ПВК "Вагнера" та бійців так званої "ЛДНР", у російській армії з'явиться на полі бою доволі потужний пролом, який практично немає ким і немає чим заповнити.

"Саме тому усіх "заколотників" спробують вивести на поле бою під знищення української артилерії та військ. Це ще один механізм, як розстріляти "заколотників". Це схоже зі "штрафними ротами", які були свого часу. Їм давали наказ йти вперед, давали в руки якесь "залізо", а позаду стояли кулеметники із загородзагонів", – пояснив полковник ЗСУ в запасі.

Роман Світан припустив, яке покарання чекає на "заколотників", які підтримали Пригожина: дивіться відео

Тим більш загородзагони почали свій рух з Кавказу. Загін "Ахмат" хотів швидко потрапити до Ростова, коли там влаштували заколот вагнерівці, але, "як завжди" потрапив в затори.

Поки "шманали" бабусь з насінням по дорозі, не встигли доїхати до Пригожина в Ростов,

– розповів військовий експерт.

Проте зараз вони "відірвуться" у прифронтовій зоні, куди їх перекинуть. І кадирівці, на думку Романа Світана, просто видавлять усіх "заколотників" "на нуль" під знищення вже українських кулеметів.

Які наслідки матиме "переворот", що влаштував Пригожин

На Заході вважають, що заколот очільника ПВК "Вагнера" буде мати серйозні наслідки. А також ці події потужно вдарили по стабільності режиму Путіна.

Видання CNN припустило, що найімовірніше дії Пригожина матимуть наслідки в Росії. А Путіну доведеться зробити висновки та здійснити відповідні дії, щоб "найпотужніше повстання" за часів його президентства не повторилось.

Експерти видання зауважили, що Путін не пробачить зрадникам. І цілком ймовірно, що Пригожина можуть вбити в Білорусі.

Водночас за інформацією російських пропагандистів, в Росії можуть покарати за державну зраду військових, які не вчинили спротив вагнерівцям під час заколоту Пригожина. Це зокрема стосується тих російських військових, які дозволили ПВК "Вагнера" захопити штаб Південного воєнного округу у Ростові.