Путін не здатен цьому протистояти: яку слабкість диктатора викрив Пригожин своїм заколотом

Євгеній Пригожин після невдалого заколоту в Росії записав нове звернення. Він подякував "за підтримку" та анонсував якісь нові перемоги. Крім того, ватажку ПВК "Вагнера" повернули коробки з грошами та злитки золота, які виявили при обшуку.

Це означає, що остаточно групу "Вагнера" російська влада не збирається знищувати. Адже ПВК "Вагнера" існує не тільки в Росії. Вона також виконує бізнес-завдання на Африканському континенті та на Близькому Сході. Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Борис Тизенгаузен.

Дивіться також Росія могла розділитися на 2 частини, директор ЦРУ дзвонив Наришкіну: події після заколоту

ПВК "Вагнера" не зникне повністю

Він припустив, що в країні-агресорці після невдалого перевороту ПВК "Вагнера" як велика воєнізована структура буде знищена. Проте частина вагнерівці буде перекинута за кордон для виконання бізнес-завдань по "віджиму" родовищ чи приведення до влади диктаторів в якихось країнах.

Тому для Пригожина не все так сумно, як прогнозувалось, що нібито його буде ліквідовано.

"Ще рано про це говорити. Не дарма кажуть, що Пригожин поселився в Білорусі в номері без вікон", – зауважив політтехнолог.

Політтехнолог припустив подальшу долю Пригожина та ПВК "Вагнера": дивіться відео

Пригожин виконав важливе завдання

Водночас власник ПВК "Вагнера" хоч і не реалізував свій "переворот" та й не дійшов до Москви, однак виконав дуже важливе завдання.

Він показав слабкість російської влади, та абсолютну неможливість Путіна протистояти новоствореним військовим утворенням. І в майбутньому це можуть використати не тільки ті, хто пов'язаний з Пригожиним,

– наголосив Борис Тизенгаузен.

Багато хто побачив, що військовому формуванню можна майже за день спокійно доїхати практично до Москви і взяти владу. Саме тому, це тільки початок зворушень, які чекають Росію.

Що нині відбувається з Євгенієм Пригожиним та ПВК "Вагнера"

10 мільярдів рублів, сотні тисяч доларів готівкою та 5 злитків золота, які були вилучені під час обшуку в офісах Пригожина, йому повернули. Зазначається, що сам власник ПВК "Вагнера" гроші та золото не забирав. Це зробив його водій з офіційною довіреністю.

Також один з кремлівських пропагандистів повідомив, що з російського бюджету виділялися шалені гроші на фінансування ПВК "Вагнера". Мовиться нібито про 858 мільярдів рублів – майже трильйон. Проте вважається, що ця сума надавалась з 2013 року.

Хоча у ПВК "Вагнера" повідомили у соцмережах про буцімто припинення вербування найманців на один місяць, але це не так. Журналісти дізналися, що понад 10 представництв ПВК "Вагнера" у різних російських містах продовжують набирати бойовиків. Ба більше, контракт укладається не з міноборони країни-агресорки, а саме з ПВК "Вагнера".

Пригожин найімовірніше не буде покараний Путіним за вчинення заколоту. Ба більше, він робить заяви про те, що його так званий "Марш справедливості" на Москву був спрямований буцімто "на боротьбу зі зрадниками" та мобілізацію російського суспільства. Також він натякає на якісь "перемоги на фронті", які всі побачать. Нагадаємо, що це друга публічна заява Пригожина після його спроби "перевороту".