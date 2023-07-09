Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, – Зеленський

Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот чи революція. Державний переворот можуть підтримати багато людей.

Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, кремлівський диктатор Владімір Путін не має військової сили в Росії.

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У Росії може початися заколот

Зеленський зазначив, що заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина виявив слабкість керівництва російського диктатора.

Вони вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Ба більше, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот,

– заявив глава держави.

Український лідер впевнений, що вагнерівці не нападуть на Україну з півночі. Пригожин був мотивований спробою покращити своє становище в Росії.

"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Ну, я не знаю, напевно", – підсумував президент.

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