Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, – Зеленський
Джерело:ABC News
Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот чи революція. Державний переворот можуть підтримати багато людей.
Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, кремлівський диктатор Владімір Путін не має військової сили в Росії.
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У Росії може початися заколот
Зеленський зазначив, що заколот ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина виявив слабкість керівництва російського диктатора.
Вони вирішили зупинитися. Путін не має військової сили всередині Росії, а його цивільне населення не захищене. Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, революція. Ба більше, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот,
– заявив глава держави.
Український лідер впевнений, що вагнерівці не нападуть на Україну з півночі. Пригожин був мотивований спробою покращити своє становище в Росії.
"Ось що я вважаю, виходячи з розвідки... він став політичною фігурою. І це, на мій погляд, було його основною метою. Чому він зупинився? Ну, я не знаю, напевно", – підсумував президент.
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Влада Путіна слабне: коротко
- У Росії вже відчули, що влада Владіміра Путіна значно ослабла. Він є президентом лише номінально й зовсім не впливає на процеси всередині країни.
- До того ж кремлівський диктатор цілковито втратив зв'язок з реальністю. Оскільки стан справ на передовій доводить його до люті, наближені доповідачі розповідають лише хороші новини.
- Через складну ситуацію на фронті Путін уже вдруге скасував "пряму лінію" з мешканцями Росії. Її нібито перенесли на кінець осені чи початок зими.
- До слова, оперативні розвіддані та лікарі-фізіономісти підтверджують, що російський президент часто відправляє замість себе двійників. Зокрема, один з них приїздив на територію тимчасово окупованого Півдня України.