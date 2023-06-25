Як щурі з корабля: мелітопольські окупанти шукали, як здатися Україні під час заколоту Пригожина

Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин 24 червня нібито намагався здійснити переворот у Росії. У той час мелітопольські окупанти готувалися до здачі.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, варіантів у зрадників небагато.

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На Мелітопольщині загарбники хотіли здаватися

Федоров зазначив, що після вчорашнього "перевороту" у Росії окупанти Мелітопольщини проявилися, як щури на кораблі, що тоне:

Одні шукали вихід на спецслужби України з варіантом здатися самим і здати "ближнього" поплічника Кремля.

Інші шукали шляхи для втечі, яких після втоми мосту на Чонгарі та вчорашніх хвилювань в Росії стає все менше.

Топгауляйтери про всяк випадок вислужувалися перед "царем" – переляканим голосом записували однакові за текстом відео про підтримку російського диктатора Владіміра Путіна. За словами мера Мелітополя, вони розуміли, що якщо з ним щось станеться, тікати не вийде навіть у Росію.

Варіантів у зрадників небагато. Вони нікому і ніде не потрібні, часу втекти не буде, а здатися можна лише на лаву підсудних,

– наголосив Федоров.

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Коротко про невдалий заколот Пригожина