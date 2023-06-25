Як щурі з корабля: мелітопольські окупанти шукали, як здатися Україні під час заколоту Пригожина
25 червня 2023, 20:49Читать новость на русском
Джерело:Іван Федоров
Ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин 24 червня нібито намагався здійснити переворот у Росії. У той час мелітопольські окупанти готувалися до здачі.
Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров. За його словами, варіантів у зрадників небагато.
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На Мелітопольщині загарбники хотіли здаватися
Федоров зазначив, що після вчорашнього "перевороту" у Росії окупанти Мелітопольщини проявилися, як щури на кораблі, що тоне:
- Одні шукали вихід на спецслужби України з варіантом здатися самим і здати "ближнього" поплічника Кремля.
- Інші шукали шляхи для втечі, яких після втоми мосту на Чонгарі та вчорашніх хвилювань в Росії стає все менше.
- Топгауляйтери про всяк випадок вислужувалися перед "царем" – переляканим голосом записували однакові за текстом відео про підтримку російського диктатора Владіміра Путіна. За словами мера Мелітополя, вони розуміли, що якщо з ним щось станеться, тікати не вийде навіть у Росію.
Варіантів у зрадників небагато. Вони нікому і ніде не потрібні, часу втекти не буде, а здатися можна лише на лаву підсудних,
– наголосив Федоров.
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Коротко про невдалий заколот Пригожина
- Ввечері 23 червня Пригожин оголосив про громадянську війну в Росії. Причиною було те, що російська армія нібито завдала ракетного удару по вагнерівцях, який призвів до численних жертв.
- За словами Пригожина, 25 тисяч найманців вирушили "розбиратися" з міноборони Росії, адже "зло, яке воно несе, має бути знищене".
- За майже добу вагнерівцям вдалося встановити контроль над Ростовом-на-Дону, Воронежем, а також кількома дорогами, що ведуть до Москви.
- Загальна площа територій, яку вони контролювали, була більш ніж 5 тисяч квадратних кілометрів.
- Однак після переговорів з самопроголошеним президентом Білорусі Алєксандром Лукашенком Пригожин заявив, що зупиняє свій бунт, аби "не проливалася російська кров".
- Рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що з ватажка вагнерівців знімуть всі обвинувачення, а найманців, які брали участь у заколоті, не переслідуватимуть.
- Однак Пригожин має відправитись до Білорусі. Там у нього буцімто має бути якась "робота", але жодних деталей про це не надали.