Демобілізація строковиків: закон направлено на підпис Зеленському
Нещодавно, 22 лютого, президент подав до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Уже наступного дня закон прийняли. Його відправили на підпис президенту.
Про це свідчать дані з карти Проєкту Закону про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби, пише 24 Канал.
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Закон передали на підпис президенту
У понеділок, 26 лютого, закон підписав голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Далі його направили на підпис президента Володимира Зеленського.
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Що цьому передувало
- У четвер, 22 січня, стало відомо, що президент вніс до Ради законопроєкт про демобілізацію строковиків. Зеленський визначив його як невідкладний.
- У проєкті йшлося: "Військовослужбовці строкової служби, строк військової служби яких, встановлений частиною першою статті 23 цього Закону, закінчився під час дії воєнного стану та військову службу яких продовжено понад встановлені строки відповідно до частини дев'ятої статті 23 цього Закону звільняються з військової служби в запас у строки, визначені Указом Президента України".
- Уже наступного дня Рада підтримала негайне звільнення строковиків.
- Профільний Комітет вказав строки, упродовж яких строковиків не можуть призвати. Зокрема, до законопроєкту пропонували додати норму про відстрочку від подальшої мобілізації упродовж 12 місяців.