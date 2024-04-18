Держава бачитиме, на кого може розраховувати, – Веніславський щодо законопроєкту про мобілізацію

Член Комітету національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський висловився про законопроєкт щодо мобілізації. Парламентарій наголосив, що ця ініціатива неодмінно допоможе нашій державі.

За словами Веніславського, завдяки законопроєкту про мобілізацію держава бачитиме на кого може розраховувати у відбитті ворожої агресії.

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Веніславський висловився про законопроєкт про мобілізаціюʼ

Член комітету Верховної Ради наголосив, що проєкт закону про мобілізацію допоможе верифікувати дані про військовозобов'язаних. Крім того, ініціатива мінімізує ризики зловживань у процесі отримання відстрочки чи бронювання.

Законопроєкт про мобілізацію допоможе навести лад у цьому питанні й побачити мобілізаційний потенціал України,

– сказав Веніславський.

За словами парламентарія, мета цієї ініціативи, щоб усі військовозобов'язані віком від 18 до 60 років оновили персональні дані, що стосуються військового обліку. На це відведено 60 днів.

"Після цього держава бачитиме повну картину, на кого вона може розраховувати, який у нас мобілізаційний потенціал", – наголосив член комітету Ради.

У законопроєкті також передбачено обов'язок військовозобов'язаних, які пересуваються територією України, мати з собою військово-обліковий документ разом із документом, що посвідчує особу.

Коли законопроєкт про мобілізацію набере чинності

Володимир Зеленський 16 квітня підписав законопроєкт про мобілізацію, за який напередодні у другому читанні проголосували депутати Верховної Ради. Закон набере чинності через 1 місяць після публікації в газеті "Голос України".

У середу, 17 квітня, закон про мобілізацію було опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України". Отже, новий закон запрацює вже з 18 травня.

Після цього чоловіки у віці 18 – 60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані у військкоматі, центрі надання адмінпослуг (ЦНАП) або в електронному кабінеті призовника.

Після того, як закон про мобілізацію набере чинності, певний час триватиме перехідний період – для того, щоб військовозобов'язані могли оновити дані через електронний кабінет, ЦНАП чи ТЦК.