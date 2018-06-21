Закон про нацбезпеку: що зміниться у Збройних Силах

Україна стає ближчою до НАТО. 21 червня Верховна Рада ухвалила законопроект "Про національну безпеку", який має запровадити в українській армії стандарти Північноатлантичного альянсу.

Закон "Про національну безпеку" фіксує витрати на оборонний комплекс. Відтепер – це 5% від ВВП. А це близько 15-ти мільярдів гривень на рік. Стратегічне та середньострокове планування, розробка концепцій і оборонного замовлення йтиме через РНБО. За словами парламентарів, ухвалений законопроект має наблизити Україну до стандартів НАТО в питанні управління сектором безпеки та оборони.

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"В законі задекларовані позиції щодо цивільного парламентського контролю за розвідувальною діяльністю в Україні, цивільного парламентського контролю за бюджетними витратами, а також шлях до нового управління української армії", – зазначив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк.

І тут у частини народних депутатів є застереження. Так, член профільного комітету Тарас Пастух каже, що в Збройних Силах України почнеться хаос, адже військові мають керуватися одразу трьома законами "Про Збройні Сили", "Про реінтеграцію" та "Про нацбезпеку". І у всіх трьох законах прописана різна вертикаль управління.

Тепер закон "Про нацбезпеку" говорить, що може бути декілька командувачів цього Об'єднаного штабу. Військові не знають, яким чином декілька командувачів можуть керувати одним штабом взагалі в різних напрямках,

– наголосив народний депутат від "Самопомочі" Тарас Пастух.

А от себе Петро Порошенко повноваженнями не обділив. Так, міністр оборони відтепер напряму підпорядковується Президенту України. Раніше він був підзвітним Кабінету Міністрів. При цьому міністр оборони залишиться без погонів і обиратиметься серед цивільних осіб.

Але і тут є свої підводні камені, каже Пастух. Нардепи пропонували, щоб кандидат щонайменше останні 5-10 років не працював у Збройних Силах.

Тобто умовно сьогоднішній міністр, генерал армії може 31 грудня написати заяву, звільнитися зі Збройних Сил і 1-го січня бути призначеним. Це перше. А друге – закон не дає відповіді, що робити з цим міністром. Він повинен бути звільнений чи це буде цивільний міністр, призначений наступної Верховної Ради?

– зауважив Пастух.

Крім того, депутати так і не змогли у Служби безпеки України забрати частину повноважень. А саме – розслідування економічних та корупційних злочинів. Частина нардепів хотіли ліквідувати так званий "відділ К", але голосування за цю правку провалили. Тож аби СБУ припинила займатися економічними та корупційними злочинами, тепер треба вносити зміни до закону "Про Службу безпеки України".

Ми увійшли у фазу реформування. І потерпати від змін будуть не тільки законопроекти, які регламентують роботу Служби безпеки, а й інших наших правоохоронних органів,

– сказав народний депутат від "Народного фронту" Андрій Тетерук.

Саміт Україно-НАТО відбудеться в середині липня у Брюселі. І там президент планує обговорити подальші кроки щодо вступу України в НАТО, маючи на руках ухвалений закон "Про національну безпеку".