Законопроєкт про 40 мільярдів допомоги для України Байден підпише у Південній Кореї

США нададуть Україні 40 мільярдів доларів фінансової допомоги. Відповідний законопроєкт президент Джо Байден підпише у Південній Кореї.

Не потрібно шукати якихось закономірностей або зрад. Джо Байден просто розпочав свою поїздку до Сеула. Тож законопроєкт про 40 мільярдів доларів він підпише саме в Південній Кореї, щоб не очікувати до свого повернення до США.

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Сенат Конгресу США схвалив 40 мільярдів доларів для України

19 травня Сенат Конгресу США схвалив виділення фінансової допомоги нашій державі. Мовиться про 40 мільярдів доларів. За це виступили 86 сенаторів, а проти – лише 11. Цікаво, що перед ухваленням відповідного рішення не було дебатів.

Чак Шумер, лідер більшості в Сенаті США, підкреслив, що держава дотримує свого слова та підтримує народ України. А ці кошти, спрямовані нашій країні, дозволять покрити потреби, які виникли внаслідок повномасштабної війни, розпочатої Росією.

Володимир Зеленський уже подякував США та зазначив, що очікує на підпис Джо Байдена. Президент України підкреслив, що ці 40 мільярдів доларів – "вагомий внесок США у відновлення миру та безпеки в Україні, Європі та світі загалом".

Крім того, Джо Байден підпише ще один указ. У ньому йдеться про надання Україні додаткових 100 мільйонів доларів, спрямованих на військову допомогу нашій державі. За них планують придбати артилерійські боєприпаси, а також радари.

Допомога з усього світу допомагає знищувати окупантів

Будь-яка фінансова або збройна допомога пришвидшує нашу перемогу. Нашим же військовим стає легше перетворювати російських загарбників на "двохсотих", а їхню техніку – на брухт. Так, станом на 19 травня стало відомо про 28 500 військових країни-агресорки, яких нашим бійцям вдалося знищити.

Також на оснащенні армії Росії з кожним днем стає все менше техніки. Від початку війни окупанти не дорахуються 1254 танків, 3063 бойових броньованих машин, 595 артилерійських систем, 199 одиниць РСЗВ, 93 одиниць засобів ППО, 2157 одиниць автомобільної техніки й автоцистерн, 43 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, "друга армія світу" залишилася без 203 літаків, 167 гелікоптерів, 455 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 103 крилатих ракет, а також 13 човнів.

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