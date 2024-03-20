Комітет нацбезпеки підтримав важливі правки до закону про мобілізацію

Комітет національної безпеки, оборони та розвідки напередодні розглянув на засіданні 660 правок до закону про мобілізацію. Члени комітету зупинились на 1505 правці.

Нардепка від "Європейської Солідарності" та членкиня комітету Ірина Фріз розповіла, що 19 березня вони дійшли до розділу змін до 23 статті щодо відстрочки від призову під час мобілізації.

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Які правки до законопроєкту підтримав комітет

Ірина Фріз розповіла, що відстрочки від призову стосуються декілька сотень правок.

Саме тому Комітет вирішив підготувати загальні комітетські правки, які б враховували попередні рішення за цими напрямками. Ці правки стосуються відстрочки для військовозобов'язаних:

органів державної влади;

органів місцевого самоврядування;

осіб з інвалідністю;

тих осіб, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей до 18 років;

тих, хто утримує дитину одноосібно, якщо другий з батьків помер, позбавлений батьківських прав, пропав безвісті, постійно перебуває закордоном;

опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які виховують дитину з інвалідністю до 18 років;

зайнятих постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, а також своїми батьками чи дружини (чоловіка);

членів сімей 1 та 2 ступеню спорідненості, які зайняті постійним доглядом за особами 1 чи 2 групи інвалідності у разі відсутності інших;

науковці та працівники закладів вищої та передвищої освіти;

тих, чиї родичі зникли безвісти;

тих, чиї близькі родичі загинули;

звільнені з полону.

Всі ці пропозиції після обговорення з авторами та напрацювання компромісної редакції можна звести у правках комітету, щоб не затягувати розгляд законопроєкту вже в залі Верховної Ради України,

– пояснила нардепка.

Також вона написала, що Комітет підтримав:

можливість для громадян, які самостійно прибули до ТЦК та СП з відношенням від конкретних військових частин здійснювати військову службу після навчання в цих частинах;

електронний кабінет як право, а не обов'язок;

відхилення електронних повісток;

підтримано нову редакцію щодо територіальних громад із постійним населенням до 10 тисяч. В частині покладання повноважень щодо оповіщення та заходів мобілізації на районні держадміністрації, а не на старост.

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