Оновлений законопроєкт про мобілізацію необхідно ухвалити у першому читанні, – Лубінець

Дмитро Лубінець ввечері 6 лютого зробив нову заяву стосовно законопроєкту про мобілізацію. Український омбудсмен закликав депутатів ухвалити законопроєкт у першому читанні.

Цей допис Лубінець опублікував через кілька годин після того, як повідомив, що до нового законопроєкту є низка зауважень. За словами омбудсмена, правки тоді зайняли близько 10 сторінок.

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Лубінець закликав ухвалити законопроєкт про мобілізацію

Уповноважений з прав людини розповів, що цього дня ввечері відбулася термінова нарада з Міністром оборони України Рустемом Умєровим. Під час цієї зустрічі омбудсмен та глава Міноборони обговорили важливий для України законопроєкт про мобілізацію.

У результаті наради дійшов висновку, що зазначений законопроєкт необхідно ухвалити Парламентом у першому читанні. З цим і звертаюсь до народних депутатів,

– написав він.

Лубінець зазначив, що до другого читання у Верховній Раді зауваження від Офісу Омбудсмана можна врегулювати. Омбудсмен також відзначив швидке позитивне реагування з боку Міністра Оборони України.

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