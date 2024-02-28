Електронні повістки, е-кабінет, судовий примус: які правки уже обговорили парламентарі

Невдовзі закон про мобілізацію буде прийнятий українським парламентом. Наразі ж тривають дискусії щодо правок, який загалом понад 4 тисячі.

Секретар Комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони й розвідки Роман Костенко розповів, які ж з них викликають найбільше суперечок серед парламентарів.

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Зауважте, учора, 27 лютого, відбулося перше засідання Комітету Верховної ради з питань національної безпеки на якому розглядали правки до законопроекту про мобілізацію в Україні.

Загалом 4195 правок

При цьому, за словами Костенка, багато з правок дублюється, є частина – різних за формою, але які збігаються по суті. Тому у комітеті вирішили розбити поправки на основні блоки: обмеження прав, демобілізація, тощо. Далі комітет буде голосувати за кожен з цих блоків.

Комітет поблоково ухвалював рішення по окремих напрямках. А надалі будемо або враховувати, або не враховувати поправки, які внесли народні депутати. Сьогодні ми пройшли лише частину з цих блоків,

– розповів він.

Що уже категорично не погодили нардепи

Костенко розповів, що комітет не підтримав норму, яка б дозвоила судам обмежувати права людей. Мова про блокування рахунків та обмеження виїзду за кордон. Водночас це попереднє голосування, бо всі норми дискусійні.

За словами секретаря, багато депутатів у комітеті вважають, що в чинному законодавстві вже передбачені штрафи за невиконання людьми своїх обов'язків що стосуються мобілізації.

. Зокрема, це прописано у Кодексі про адміністративні правопорушення чи Кримінальному кодексі. Тому деякі нардепи вважають, що варто, як варіант, просто збільшити суму штрафів, а не обмежувати права.

Також Костенко повідомив, що не було ухвалено рішення щодо того, щоб консульства обмежували свої послуги для українців за кордоном, та це питання ще буде дискутуватись.

Крім того, обговорювали питання функціонування електронного кабінету, і комітет проголосував за те, що реєстрація в цьому кабінеті має бути правом, а не обов'язком.

Чи будуть електронні повістки

Щодо електронних повісток, за словами Костенка, було вирішено, що електронних повісток не має бути.

"Але є варіант, що вони будуть надходити тільки тим, хто зареєстрував собі електронний кабінет, бо така особа сама обрала відповідну форму комунікації з ТЦК. Крім того, обговорювали права поліції та ТЦК щодо процедури видачі подачі", – зауважив Костенко.

З огляду на велику кількість поправок, секретар припустив, що комітет буде розглядати їх щонайменше до кінця цього тижня.

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