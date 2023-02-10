Зеленський чудово впорався б навіть з візитом у Китай, – Піонтковський

Останні візити президента України Володимира Зеленського до західних партнерів викликали особливий фурор. Ймовірно, що Зеленський міг би так само блискавично відвідати ще одну впливову державу.

Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський опозиційний політик і публіцист. За його словами, Україна та Китай могла б домовитися про вигідне для світу ліквідування президента Росії Владіміра Путіна.

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Увесь світ проти Росії

Андрій Піонтковський наголосив, вже сформувалася своєрідна черга з охочих посприяти капітуляції Росії.

"Грузинська президентка Саломе Зурабішвілі зробила першою заявку і попросила включити пунктик про звільнення Абхазії. Звісно, включимо", – пожартував він.

Опозиціонер наголосив, що Туреччина вступила у війну з лідером нацистської партії Адольфом Гітлером та Німеччиною 26 квітня 1945 року. Таких же дій можна очікувати і від прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Ймовірно, що країна долучиться до протистояння з фашистською Росією десь за два дні до її капітуляції.

Андрій Піонтковський розказав, в яку країну Володимир Зеленський міг би завітати з наступним візитом: дивіться відео

Закордонні візити Володимира Зеленського

Піонтковський розказав, що після блискавичного візиту Володимира Зеленського до Великої Британії президенту України було б непогано відвідати Китай.

"В України взагалі відносини з Китаєм і до війни були дуже коректними, і зараз", – пояснив він.

За його словами, наразі Китай протистоїть США і робить заяви, які більш-менш вигідні для очільника Росії Владіміра Путіна.

Взагалі, я думаю, що потрібно починати готувати цей візит. Я впевнений, що Зеленський прекрасно впорається з ним, – переконаний він.

Опозиціонер зауважив, що російський диктатор боїться, що його вб’ють чи відвезуть в Гаагу або Маріуполь. Тож потрібно разом попрацювати на користь світу, а у цьому й може допомогти Китай.

"Злітайте санітарним літаком до Москви і заберіть його в один із давніх китайських монастирів", – пояснив він.

На його думку, така ліквідація Путіна була б вигідна для всіх. Зокрема, для України, з територій якої вийдуть російські війська за межі кордонів 1991 року.

Коротко про візити Зеленського