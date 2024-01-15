Залужний підтвердив знищення літака А-50

Українські захисники збили ворожий літак дального радіолокаційного виявлення А-50. Це вже підтвердив Головнокомандувач ЗСУ.

Валерій Залужний подякував Повітряним силам за чудово сплановану та проведену операцію в Приазов'ї, передає 24 Канал.

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Знищено А-50 та Іл-22

Воїни Повітряних сил Збройних Сил України знищили ворожий літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та повітряний пункт управління противника Іл-22,

– заявив головком.

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Повітряні сили знищили А-50: дивіться відео

Коротка довідка. А-50 – це літак далекого радіолокаційного стеження та управління (ДРЛС). Він створений для виявлення та супроводження повітряних і надводних цілей, оповіщення військ про повітряну та надводну ситуацію.

Окрім того, А-50 може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів й ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.

Що відомо про знищення повітряних суден

Ввечері 14 січня ЗМІ та телеграм-канали писали, що над акваторією Азовського моря українські військові завдали ударів по двох російських повітряних суднах. Зокрема, А-50 та Іл-22. Зазначали, що перший збили, а другий пошкодили і його екіпаж нібито терміново попросив про посадку в Анапі.

Також ЗМІ з посиланням на джерела писали, що А-50 заступив на чергування у районі Кирилівки близько 21:10 – 21:15. Його вдалося збити практично одразу. Літак ДРЛС зник з радарів і більше не відповідав на запити тактичної авіації.

Джерела 24 Каналу повідомили, що бортовий номер А-50 був RF-50601.

повідомили, що бортовий номер А-50 був RF-50601. Повітряний командний пункт Іл-22М11 з бортовим номером 75106 здійснював чергування у районі Стрілкового. Українські захисники підбили його уздовж узбережжя Азовського моря. До речі, також близько 21 години.

Вранці 15 січня командувач Повітряних сил Микола Олещук написав: "Це вам за Дніпро! Горіть у пеклі, нелюди". Додав, що поки без деталей.

За даними з відкритих джерел, у Росії було на озброєнні 9 А-50, вартість кожного – 330 мільйонів доларів. Тепер же їхня кількість зменшилася до 8. Однак, агресор має й модифікації. Зокрема, А-50М – з модернізованим комплексом "Джміль-М", А-50І – російсько-ізраїльська модифікація, А-50ЕІ – експортний варіант для ВПС Індії, А-50У.