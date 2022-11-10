Залужний розповів про успіхи на Херсонщині: скільки населених пунктів звільнили ЗСУ

Українські воїни витісняють російських окупантів на Херсонщині, через що ті вимушені вдаватися до "жесту доброї волі". Наші захисники відвоювали вже майже пів сотні населених пунктів на Херсонщині.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 1 жовтня на Херсонському напрямку просування наших військ в глибину оборони противника складає до 36,5 кілометрів.

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ЗСУ звільнили 41 населений пункт

За словами Залужного, загальна площа відвойованої території сягає до 1381 квадратних кілометрів. Головнокомандувач ЗСУ зазначив, що відновлено контроль над 41 населеним пунктом.

Крім того, він повідомив про нові успіхи наших воїнів. Протягом минулої доби на напрямку Петропавлівка – Новорайськ підрозділи Сил оборони просунулись на 7 кілометрів, взяли під контроль 6 населених пунктів і повернули Україні до 107 квадратних кілометрів території.

Повідомляється, що на напрямку Первомайське – Херсон ЗСУ теж просунулись на 7 кілометрів, взявши під контроль 6 населених пунктів. Площа звільненої землі складає 157 квадратних кілометрів.

Залужний наголосив, що за кожним так званим "жестом доброї волі" Росії стоять колосальні зусилля наших військ. Він підкреслив, що "це результат наших активних дій".

Безпосередньо на Херсонському напрямку Сили оборони України зруйнували логістичні шляхи та систему забезпечення, порушили систему управління військами противника. Тим самим не залишили ворогу іншого виходу, ніж вдатися до втечі,

– сказав Залужний.

Щодо відходу окупантів з Херсону, то головнокомандувач зазначив, що наразі не може підтвердити або спростувати інформацію.

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. 10 листопада ЗСУ звільнили Снігурівку , що в Миколаївській області. Звільнення Снігурівки має стратегічне значення для деокупації всієї Херсонщини. Крім того, у мережі з'явилося підтвердження, що вдалось звільнити від ворога селище Брускинське, що в Херсонській області.

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