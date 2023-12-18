Залужний вважає, що мобілізацію слід повернути в "ті рамки, які працювали раніше"

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вважає, що процес мобілізації необхідно повернути в попередні рамки.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зауважив, що захисників, які воюють на передньому краї, має хтось замінювати.

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Залужний прокоментував, чи варто посилювати мобілізацію

За словами Залужного, новий проєкт рекрутингу до Збройних сил України поки що рано оцінювати. Однак мобілізацію потрібно не те що посилити, а повернути в ті рамки, які працювали раніше.

Рекрутинг оцінювати ще трохи зарано, а щодо питань мобілізації, то його не те що потрібно посилювати, а повернути в ті межі, в ті рамки, які працювали раніше,

– сказав Валерій Залужний.

Він зазначив, що наразі це проблема тих хлопців, які воюють на передньому краї, яких має хтось замінювати. Головнокомандувач додав, що іноді вони залишаються сам на сам, а так не має бути.

Головнокомандувач назвав звільнених військкомів професіоналами

Також Залужний прокоментував звільнення обласних військових комісарів, а саме чи вплинуло таке рішення на ефективність мобілізації.

Це були професіонали, вони знали, як це робити, а їх немає,

– сказав він.

Нагадаємо, що 17 серпня 2023 року президент Володимир Зеленський за рішенням РНБО звільнив усіх обласних військкомів.

В Україні запрацював рекрутинг в ЗСУ

Нещодавно Міноборони України розпочало проєкт рекрутингу до ЗСУ. Він передбачає, що людина може сама обрати бажану посаду та підрозділ для служби. Людина сама може відгукнутися на бажану вакансію на двох рекрутингових сервісах: Work.ua та Lobby X.

Людина, яка підписала контракт, повинна пройти підготовку. Також вона отримає підйомну допомогу при укладанні першого контракту.

Однак очільник ГУР Кирило Буданов вважає, що рекрутинг не зможе перекрити чисельність Сил оборони. Тому Україна не може відмовитися від мобілізації.

Він також вважає, що всі ті, хто хотів воювати, прийшли у перші пів року повномасштабного вторгнення. І зараз таких людей залишилося небагато.

Від 24 лютого 2023 року в Україні триває загальна мобілізація. До служби призивають військовозобов'язаних та резервістів.