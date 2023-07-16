Типовий російський крінж, – Давидюк про цікаві деталі в історії "замаху" на Собчак і Симоньян
В Росії нібито запобігли "замаху" на двох скандально відомих персон – пропагандистку Маргариту Симоньян та політикиню й телеведучу Ксенію Собчак.
Політолог Микола Давидюк зауважив, що це апріорі брехлива історія, звернувши увагу на реакцію Собчак. Про це він розповів 24 Каналу.
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Собчак образилась
Він зауважив та тому, як своє буцімто "замовне вбивство" відреагувала Ксенія Собчак. Адже коли для людини є реальна загроза смерті, вона не думає, як її підписали в офіційному пресрелізі. А Собчак розлютилась через те, що її назвали "пропагандисткою", так само як і Симоньян.
"Мовляв, вона обурилась, що її вважають такою ж, як Симоньян, адже їй обіцяли, що вона буде такою ж "опозиціонеркою", як Навальний. Її це образило, тому що вона любить витягувати гроші з Кремля таємно. Або ж посидіти "на ручках" у Путіна. Але ж їй не подобається, коли її публічно запитують, за які гроші вона купила крабову ферму на Далекому Сході, яка коштує 50 мільйоні доларів", – наголосив політолог.
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Кремлівські методи
А от з Симоньян інша історія. Вона була молодою журналісткою, яка нежурналістськими методами дісталась до Путіна та його оточення після чого їй дозволили стати пропагандисткою.
Ця історія – типовий російський крінж. Вона свідчить про те, що вони втратили можливість продукувати свою "якісну пропаганду". А також про те, що вони "здуваються". Наша, українська правда доноситься в рази краще, чесніше та швидше,
– наголосив Микола Давидюк.
Проте він не виключає, що Симоньян та Собчак можуть ліквідувати – чи по одній, чи разом, тому що Кремль зацікавлений в самознищенні та пошуку жертв всередині себе.
"І загалом, це кремлівські методи – вбивати своїх, щоб звинуватити когось іншого", – підкреслив політолог.
Більше про "замах" на Симоньян та Собчак
- В Росії нібито ФСБ попередило "вбивство" двох відомих своїми скандальними заявами осіб. Вчинити злочин буцімто намагалися молоді люди, які є "членами неонацистського угруповання". Їх було затримано 14 липня в Москві та Рязанській області.
- Усього було затримано начебто п'ятеро хлопців, серед яких навіть є неповнолітні. Серед них 18-річний Михайло Балашов, а також Єгор Савельєв та Сергій Короленков. Крім того, серед затриманих є особи з прізвищами Новик, Захаров, Гусєв та Ємельянов.
- Згодом з'явилось відео, на якому Балашов зізнався, що нібито організував "неонацистське угруповання", а пізніше йому замовили "вбити Собчак та Симоньян".
- Також затримані визнали, що намагалися вчинити "замах" за буцімто завданням СБУ та мали отримати "винагороду" у розмірі 1,5 мільйона рублів за кожну "вбивство".
- Водночас опозиційне видання The Insider зв'язалось з представником "неонацистського об'єднання NS/WP", до якого начебто належали затримані. Той повідомив, що з хлопців вибили зізнання. Їх катували током, душили, а одному з затриманих нібито зламали руку.