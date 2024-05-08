У Білому домі відреагували на новину про спробу замаху на Зеленського

У Білому домі висловили занепокоєння через спробу замаху на президента України Володимира Зеленського. Інформацію про планування вбивства оприлюднила Служба безпеки нашої держави.

Речниця Білого дому Карін Жан П'єр назвала затримання полковників Управління державної охорони, які готували вбивство Зеленського, "дуже тривожною новиною". Вона висловила радість з огляду на те, що спробі замаху вдалося запобігти, – інформує 24 Канал з посиланням на запис брифінгу.

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Замах на Зеленського і реакція Вашингтона

Служба безпеки України 7 травня повідомила, що викрила мережу російських агентів, які планували ліквідацію українського лідера. Завдяки контррозвідці та слідчим СБУ плани спецслужб (ФСБ) Росії щодо вбивства Зеленського та інших високопоставлених осіб – перервані.

Це, звісно, дуже тривожна новина. Звичайно ми раді, що потенційній спробі вбити президента вдалося запобігти,

– констатувала Жан П'єр.

Представниця нинішньої адміністрації президента США також наголосила, що Білий дім проігнорував запрошення Кремля на церемонію присяги Путіна 7 травня через агресію Росії проти Україні та репресії всередині країни.

Під керівництвом Путіна Росія розпочала цю жорстоку та неспровоковану війну, а російська влада вдалася до драконівських репресій усередині країни, а також до агресивних дій за кордоном. І тому я думаю, що ми тут дуже чітко висловилися.

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