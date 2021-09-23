Замість фауни й флори там флот і солдати, – Зеленський в ООН говорив про Крим

У Нью-Йорку на Генасамблеї ООН 22 вересня виступив Президент України Володимир Зеленський. Серед іншого він багато говорив про проблеми Криму, на які Об'єднані Нації звертають замало уваги.

Зеленський, зокрема, наголосив, що сама ідея ООН виникла у Криму під час Ялтинської конференції 1945 року. А тепер Крим окупований державою, яка є постійним членом Ради Безпеки ООН.

Найголовніше Зеленський виступив на сесії Генасамблеї ООН: що говорив президент

Місце, де зародилася ідея ООН, окуповане країною з Радбезу ООН

Під час виступу на 76 щорічній Генасамблеї Організації Об'єднаних націй Володимир Зеленський особливу увагу присвятив темі Криму. І не тільки тому, що він вже 8 років окупований Росією:

У 1945 році в Криму в Ялті відбулася конференція, на якій складалися нові основи світового порядку. Там вирішили провести першу конференцію зі створення ООН. Ялта і Крим восьмий рік окуповані. Як ми хочемо оживити ООН, якщо місце, де зароджувалася ідея ООН, окуповане постійним членом Ради Безпеки ООН.

Крим перетворили у військову базу

Далі Зеленський нагадав, що на Генасамблеї багато мовилося про зміну клімату і захист довкілля. Глава держави переконаний, що "у цьому контексті Крим потребує уваги ООН ще більше". Адже:

З унікальної природи зробили військову базу. Замість фауни й флори там флот і солдати. А у душах кримчан – протилежна для світу проблема: не глобальне потепління, а глобальне спустошення.

Оновити ООН ще не пізно

Володимир Зеленський зауважив, що "світ не встигає розібрати все, що на нього звалилося". Але країни повинні говорити, причому про конкретні речі: "Наприклад, про видачу сотням тисяч українців на окупованій території України сотень тисяч паспортів іншої держави".

Що це, як не доказ міжнародного злочину? Що це, як не доказ безкарності й неповаги до міжнародного права? Ба більше, Росія змушує брати участь наших громадян у виборах до російського парламенту. Якщо ООН на це дієво та потужно не відреагує – що це, як не доказ того, що оживляти ООН пізно. Та я вірю, що не пізно,

– підсумував президент України.

Виступ Володимира Зеленського в ООН: дивіться відео

Інші важливі тези з виступу Володимира Зеленського в ООН