Замість Сирського: Олександр Павлюк став командувачем Сухопутних військ

Колишній заступник міністра оборони Олександр Павлюк отримав нову посаду. Він став командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України.

Цю посаду Павлюк став обіймати замість Олександра Сирського, якого призначили головнокомандувачем ЗСУ. Відповідне призначення вже є на сайті президента України.

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Павлюк став командувачем Сухопутних військ ЗСУ

На сайті президента України з'явився новий указ з призначенням Павлюка на нову посаду. Цей документ датовано 11 лютого 2024 року.

Призначити генерал-лейтенанта Павлюка Олександра Олексійовича командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України,

– мовиться в документі.

Варто зазначити, що напередодні генерал, за рішенням Кабінету міністрів, був звільнений з посади першого заступника Міністра оборони України. Тоді повідомляли, що це сталося у зв'язку з переходом Павлюка на нову роботу.

Що відомо про військову діяльність Олександра Павлюка

Генерал Павлюк відіграв вирішальну роль у захисті України від російської агресії, обіймаючи низку важливих військових посад.

Його блискуча кар'єра включає командування українським миротворчим контингентом в Косово з липня 2006 по квітень 2007 року, а також командування 24-ю окремою механізованою бригадою з 2010 по 2015 рік.

З початку війни з Росією на Сході України, Павлюк на посаді комбрига брав активну участь у відбитті російської агресії проти України, починаючи з березня 2014 року. Під його командуванням бригада продемонструвала виняткову доблесть під час звільнення таких ключових міст, як Слов'янськ, Краматорськ, Сіверськ та Лисичанськ.

З 2015 по 2017 рік генерал Павлюк обіймав посаду першого заступника командувача військ оперативного командування "Захід" Сухопутних військ, а з 2017 по 2020 рік був призначений командувачем.



Олександр Павлюк став командувачем Сухопутних військ ЗСУ / Фото з фейсбуку Олександра Павлюка

На знак визнання його досвіду та лідерських якостей генерал Павлюк обійняв посаду командувача Командування підготовки Сухопутних військ з 2020 року по липень 2021 року.

Згодом, з липня 2021 року по березень 2022 року, йому було довірено критично важливу посаду Командувача Операції об'єднаних сил, де він керував оборонними зусиллями на сході України в умовах повномасштабного російського вторгнення.

У березні 2022 року генерал Павлюк був призначений керівником Київської ОВА, де відіграв ключову роль в організації оборони Києва та прилеглих районів. Він залишався на цій посаді до травня того ж року.

Продовжуючи демонструвати свої виняткові здібності, генерал Павлюк служив заступником командувача Сухопутних військ України під керівництвом генерала Олександра Сирського з травня 2022 по лютий 2023 року. Після цього, з лютого 2023 року по 10 лютого 2024 року, він обіймав посаду першого заступника міністра оборони.