Юридична можливість для Байдена: чи зможе США передати Україні активи Росії

Палата представників готується проголосувати законопроєкт про передання Україні російських активів, заморожених у США. Водночас поки що немає ясності, як працюватиме ця ініціатива на практиці й чи підуть західні країни на ризик.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він сумнівається, що законопроєкт, який розгляне Конгрес, суттєво змінить поточну політику щодо замороженого майна агресора.

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В чому полягає рішення

Ідея законопроєкту полягає в тому, щоб активи російських олігархів та державних установ мали юридичний статус таких, що їх можна конфіскувати. Після проходження всіх інстанцій і прийняття цього закону Байден матиме можливість конфісковувати ці активи.

"Однак це не означає, що американський президент обов’язково скористається цим рішенням. Як показав закон про лендліз (можливість орендувати техніку США для України, – 24 Канал), не завжди юридичний дозвіл на якусь дію призводить до наслідків", – застеріг Вігірінський.

Міжнародний контекст

: нещодавно першою країною, яка передала Україні перші кошти з прибутків від російських активів, стала Бельгія. Йдеться про близько, які будуть спрямовані як на військову, так і на економічну допомогу Україні.

Раніше аналогічне питання обговорювали країни "великої сімки". Їхня спільна позиція – заморожені кошти не будуть поверненні Москві поки та не компенсує Україні завдані збитки.

"Фактично, це рішення створювало рамку, яка свідчить, що як такої конфіскації російського майна не станеться, і воно й надалі залишатиметься замороженим. Тому говорити про те, що незабаром Україна отримає $300 млрд, некоректно", – зазначив політолог.

Понад $200 мільярдів конфіскованих російських грошей знаходиться у Європі, а в Сполучених Штатах, відповідно, перебуває менше $100 мільярдів.

У світі справді існують механізми для того, щоб конфісковувати активи фізичних осіб-росіян, які намагалися обходити санкції. Однак конфіскацію суверенних грошей російського Центробанку уявити значно складніше, адже таких прецедентів у сучасній історії не бувало.

"Якщо конфіскація російських активів все ж відбудеться, це може віднадити інвесторів з недемократичних країн на зразок Саудівської Аравії від Європи. Це буде знаком, що Європа не є безпечним місцем для таких інвестицій, що може призвести до виведення з неї аравійських грошей з подальшим переспрямуванням на Схід", – припустив Вігірінський.

З огляду на це, надання усіх російських мільярдів України в короткостроковій перспективі є малоймовірним.

Андрій Вігірінський про можливість конфіскації російських активів: дивіться відео

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