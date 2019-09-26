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      Запис розмови Трампа та Зеленського: хто робить стенограми та наскільки вони точні

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      Зеленський та Трамп поспілкувалися у США
      Зеленський та Трамп поспілкувалися у США / Офіс Президента

      Про зміст приватної розмови президентів дізнатися зазвичай можна лише від її учасників. Та у випадку скандальної розмови Трампа та Зеленського громадськість отримала стенограму, оприлюднену Білим домом. І це – унікальний випадок у світовій дипломатії.

      Володимир Зеленський найчастіше розмови телефоном проводить зі спеціальної станції у своєму кабінеті – вона надійніша від стільникового зв'язку. Про це розповіли у ТСН.

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      "Існують закриті засоби зв'язку. Вони кодуються – як з одного, так і з іншого. "Зняти" інформацію якимось засобом, наприклад радіоперехопленням, практично неможливо. Це особлива система шифрування", – розповів керівник служби зовнішньої розвідки у 2005 – 2010 роках Микола Маломуж.

      Скандальна розмова Трампа та Зеленського: повний текст українською – переклад 24 каналу.

      Почути приватну розмову лідерів країн в Україні можуть перекладачі або співробітник адміністрації. А от у США це можуть бути й "інші уповноважені особи", за словами протоколіста Юрія Ладного. Причому в США частина з цих осіб може перебувати за межами президентського кабінету, а в Україні всіх збирають разом – для контролю.

      Це фактор контролю. Аби чути, що перекладач іншої сторони перекладає другому президентові. І контролювати зміст,
      – пояснив Ладний 

      Цікаво, що стенограму розмови в Україні можуть писати – за бажанням президента. А можуть і не писати. Утім, здебільшого перекладачі таки ведуть стенограму – так було за Кравчука, Кучми та Ющенка. Зауважимо, що запис роблять не дослівний – іноді фіксують лише головні тези.

      Саме з цієї заяви виник скандал навколо розмови Трампа та Зеленського. Текст скарги на главу Білого дому переклав 24 канал.

      Скандальний випадок із розмовою Зеленського та Трампа – не виняток, стенограми обох президентів можуть бути суттєво відмінними. Остаточно відповісти на всі питання міг би лише аудіозапис. До слова, в США це – обов'язкова процедура.

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      А от чи оприлюднять його – питання наразі без відповіді.

      Що головне у скандалі навколо розмови президентів? У липні 2019 року під час телефонної розмови Дональд Трамп нібито пообіцяв Володимиру Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma.

      Річ у тім, що до цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер Байден. Тож розслідування справи може негативно вплинути на рейтинги кандидатів.

      25 вересня Білий Дім оприлюднив стенограму розмови Зеленського з Трампом. Вона вказує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.

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      Теги: Новини України Новини політики Телефонна розмова Зеленського і Трампа Володимир Зеленський Дональд Трамп Новини США Зеленський у США
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