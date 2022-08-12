У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи

У Запоріжжі ввечері 12 серпня під час повітряної тривоги прогриміли вибухи. Місцеві жителі повідомляють, що чули серію вибухів.

У Запоріжжі прозвучала низка вибухів

Про вибухи в Запоріжжі повідомляються кореспонденти Суспільного. Станом на 19:34 у місті вже оголошено відбій повітряної тривоги.

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Зауважимо, що повітряна тривога на Запоріжжі була оголошена о 19:20. Уже через 10 хвилин з'явилися повідомлення про вибухи.

Місцеві пабліки ж повідомляють, що вибухи були до оголошення повітряної тривоги. Йдеться, що прозвучала низка вибухів.

Повідомляється, що після вибухів над містом підійнявся дим.

Окупанти випустили по Запоріжжю 5 снарядів

Очільник Запорізької ОВА Олександр Старух офіційно прокоментував вечірній обстріл. Він розповів, що близько 19:15 окупанти випустили 5 снарядів по Запоріжжю.

Унаслідок обстрілу руйнувань зазнали об'єкти інфраструктури в Шевченківському районі Запоріжжя. Повідомляється, що виникла пожежа.

За словами Старуха, наразі відомо про одну поранену жінку.

Яка ситуація на Запоріжжі

російські військові окупували частину Запорізької області, однак українські воїни намагаються звільнити територію. Українські захисники послідовно знищують склади та бази росіян в окупованому Мелітополі.

Ввечері 10 серпня мер Мелітополя Іван Федоров інформував, що в місті четвертий вечір поспіль лунають вибухи. Він розповів, що вибух прогримів у центрі Мелітополя поруч з колишнім заводом, де сконцентроване лігво окупантів.

Кореспондент 24 каналу із Запоріжжя розповів, що російські окупанти вкотре здійснили авіаналіт у Запорізькій області. Цього разу знову постраждало селище Малі Щербаки під Оріховом.

Кореспондент також повідомив, що в ніч проти 12 серпня не припинялися бойові дії. Другу добу поспіль працювала українська артилерія, проте ворог теж завдавав ударів.

Ввечері 11 серпня повідомлялося про вибухи в тимчасово окупованому Бердянську, що в Запорізькій області. Ймовірно, вибухи могли статися на Азовському узбережжі села Новопетрівка. Там розмішений особовий склад противника.

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Напружена ситуація в тимчасово окупованому місті Енергодар, де розташована Запорізька АЕС. Окупанти обстрілюють Енергодар і ЗАЕС та намагаються звинуватити в цьому ЗСУ.

5 серпня окупанти двічі стріляли у бік ЗАЕС, через що було зафіксовано по три "прильоти" біля промислового майданчика атомної станції та біля одного з енергоблоків, де ядерний реактор.

6 серпня російські загарбники ледь не влучили по контейнерах відпрацьованого ядерного палива. Окупанти замінували Запорізьку АЕС і погрожують підірвати атомну електростанцію, якщо ЗСУ деокупують її.

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