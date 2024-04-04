У Запоріжжі пролунав вибух: Повітряні сили попереджали про рух ракети

У Запоріжжі вранці 4 квітня пролунав потужний вибух. До цього Повітряні сили попереджали про рух російської ракети в напрямку міста.

Через це по всій Запорізькій області оголосили повітряну тривогу. 24 Канал закликає жителів Запоріжжя перебувати в укриттях, адже це допоможе вберегти життя і полегшить роботу нашим захисникам неба.

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У Запоріжжі вранці було гучно

Повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 10 годині 19 хвилин. Повітряні сили попереджали про загрозу балістики.

Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!

– зазначили військові.

Далі стало відомо, що окупанти здійснили пуск балістичного озброєння з території анексованого Криму. Повітряні сили попереджали про рух швидкісної цілі на Дніпро.

Після цього близько 10 години 23 хвилини кореспонденти Суспільного повідомили, що у Запоріжжі чули гучні звуки.

"У Запоріжжі пролунав звук вибуху", – написали журналісти.

Вибухи у місті також підтвердив і очільник Запорізької обласної адміністрації Іван Федоров. Тим часом моніторингові телеграм-канали писали, що після цього ракета припинила своє існування.

Вночі росіяни обстріляли Україну "Шахедами"

Російська армія вночі 4 квітня знову запустила по Україні свої безпілотні літальні апарати типу "Шахед". Повітряна тривога лунала у низці областей держави.

Основний удар окупанти своїми "Шахедами" спрямували на Харків. Там було влучання в будинки, загинули цивільні, а також після повторного удару – рятувальники, які приїхали допомагати людям.

Уже зранку Повітряні сили зазначили, що всього вночі росіяни запустили 20 "Шахедів". Сили та засоби протиповітряної оборони знищили 11 дронів-камікадзе загарбників.

Речник Повітряних сил Ілля Євлаш зауважив, що через близьку відстань до кордону з Росією однієї групи безпілотників, не вдалося збити усі ворожі цілі. За словами майора, Харківську область атакували дві групи ударних безпілотників з різних напрямків. Інша група рухалася з напрямку Миколаївської області.