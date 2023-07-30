Стрілянина в Енергодарі не вщухає: яку підлість замислили росіяни

На Запорізькій АЕС ситуація продовжує залишатися дуже небезпечною. В Енергодарі регулярно лунають постріли.

Раніше окупанти гатили артилерією по правому берегу Дніпра переважно з селищ, що розташовані довкола Енергодара. А останнім часом, як наголошує кореспондент 24 Каналу із Запоріжжя, вони почали стріляти безпосередньо з околиці міста – фактично з міської забудови.

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Наративи російської пропаганди

Тільки за останню добу окупанти обстріляли Нікополь декілька разів. На щастя, за повідомленням Нікопольської ОВА, постраждалих внаслідок цих обстрілів немає.

Водночас представники МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, повідомляють, що останнім часом чують вибухи.

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Як припустив кореспондент із Запоріжжя, можливо спеціально для них росіяни влаштовують обстріли, щоб вони вирішили, що нібито ЗАЕС "обстрілюють" українські сили. Принаймні саме такі наративи поширюють російські пропагандисти.

А насправді українські захисники не відповідають на залпи росіян з міської забудови Енергодару. І звісно не стріляють по ЗАЕС, як волає пропаганда країни-агесорки.

Яка ситуація на Запорізькій АЕС: дивіться відео

Гарна новина

Крім того, окупанти повідомили, що перевели 5-й блок ЗАЕС у режим "холодної зупинки". І будуть на ньому виконувати регламентні робити та ремонт.

Проте, як відомо, на ЗАЕС вп'ятеро менше персоналу, ніж потрібно. Також не вистачає кваліфікованого ремонтного персоналу.

Водночас той факт, що 5-й блок перевели у режим "холодного зупину", – гарна новина. Завдяки цьому хоч і ненабагато, але все ж таки зменшилась небезпека аварії на атомній станції.

Що відбувається на Запорізькій АЕС

Команда МАГАТЕ помітила на території атомної станції протипіхотні міни спрямованої дії. Як повідомив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, представники організації побачили декілька мін у буферній зоні – між бар'єрами внутрішнього та зовнішнього периметрів майданчика ЗАЕС. До цієї території персонал станції не має доступу.

Гроссі зазначив, що команда МАГАТЕ розповіла про міни керівництву станції. Виявилось, що їх розташування було "військовим рішенням" в зоні, що контролюється окупантами.

Водночас мер Енергодара Дмитро Орлов вважає, що ситуація на ЗАЕС вкрай небезпечна. Адже на території станції окупанти переміщують військову техніку та живу силу. Фактично вони перетворили ЗАЕС на величезну військову базу.

Крім того, за його словами, команда МАГАТЕ повідомляє, що поблизу станції постійно щось детонує. Ймовірно, це на розтяжки, розставлені окупантами, потрапляють дикі тварини.