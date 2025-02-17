У Запорізькій області вибухи: працює ППО
- У Запорізькій області вночі 17 лютого лунали вибухи через роботу ППО.
- Тривогу оголосили через активність російських "Шахедів", повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Ніч проти 17 лютого в Україні видалася неспокійною. Зокрема, вибухи лунали на Запоріжжі.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Запорізької ОВА Івана Федорова.
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Що відомо про атаку на Запоріжжя
Так, вибухи у Запорізькій області пролунали близько 02:32, повідомив Федоров. За кілька хвилин він уточнив, що гучні звуки пов'язані з робою ППО.
Працює наша ППО. Будьте в безпеці до відбою
– написав він.
За данними очільника ОВА, повітряну тривогу у Запорізькій області оголосили о 01:03. Причиною була активність російських "Шахедів". Згодом до цього додалася ракетна небезпека.
До слова, оперативно про тривоги, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграм-каналі.
Зазначимо, що "Шахеди" цієї ночі атакували й інші регіони України. Про роботу ППО по дронах повідомляли у Києві. А у Харкові влада відзвітувала про влучання у 2 двох районах міста. Безпілотники потрапили у приватнє домоволодіння, а також поблизу адмінбудівлі.