ССО спалили російської техніки на 25 мільйонів доларів: епічне відео знищення
25 жовтня 2023, 10:21Читать новость на русском
Джерело:ССО
Росія продовжує вести проти України злочинну повномасштабну війну. Проте ворожа армія зазнає суттєвих втрат, зокрема, в техніці та живій силі.
Українські військові дають відсіч ворогу на всіх напрямках фронту. Зокрема, на Запорізькому напрямку воїни Сил Спеціальних операцій знищили ворожої техніки на суму 25 мільйонів доларів.
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У окупантів був запальний тиждень
Оператори одного з підрозділів ССО влаштували окупантам на Запорізькому напрямку дуже непростий тиждень. Наші захисники виявили та ідентифікували важку техніку противника, і скоригували по ній вогонь артилерії.
За тиждень на Запорізькому напрямку знищили:
- ️БМ-21 "Град"
- БМ-27 "Ураган"
- ТОС
- ️РЛС "Зоопарк"
Українські воїни нищать ворожу техніку: дивіться відео
Втрати ворога: останні новини
- Так, нещодавно на фронті українські розвідники зруйнували два опорні пункти окупантів. Два ворожі взводно-опорних пункти виявили на одній із ділянок фронту. Дорозвідка показала, що на одній із позицій загарбники розмістили систему супутникового зв’язку "Лєґєнда 2".
- ЗСУ успішно виснажують резерви країни-агресора. Так званий російський мілблогер поскаржився, що українські війська цілеспрямовано проводять наступальні операції, щоб виснажити обмежені ворожі резерви, максимально зберігаючи власні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
- За підтримки авіації росіяни намагаються оточити Авдіївку, однак їх спроби зазнають невдачі. Лише за останні кілька тижнів окупанти втратили в Донецькій області вже 5 літаків Су-25.