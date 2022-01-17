Заради виїзду Порошенка з аеропорту його охорона перекрила рух

Петро Порошенко вранці 17 січня повернувся в Україну. Заради виїзду п'ятого президента з аеропорту "Жуляни" його охорона перекривала рух.

Порошенко вже виїхав з аеропорту. Він прямує до Печерського районного суду, де розпочнеться засідання у так званій "вугільній справі", в якій він фігурує.

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Для виїзду Порошенка перекривали рух

Для того, аби політик залишив аеропорт, його охорона перекривала рух. Людей просили дати дорогу автівці, в якій їхав п'ятий президент.

Охорона Порошенка перекривала рух біля аеропорту: дивіться відео

Однак після того, як Порошенко залишив територію летовища, людей, ймовірно, не попередили про це. Pavlovsky News повідомляє, що на прихильників політика з кулаками та нецензурними словами накинулася жінка. Їй не сподобалося перекриття дороги.

У результаті розблокувати проїзну частину вдалося завдяки приїзду співробітників поліції.

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Увага: містить нецензурну лексику

Порошенко повернувся в Україну: коротко

Вранці 17 січня Петро Порошенко прибув з Варшави в аеропорт "Жуляни". Його супроводжували дружина, нардепи з "Євросолідарності" та журналісти.

Під час проходження п'ятим президентом паспортного контролю виникли труднощі. Прикордонники забрали його паспорт та 15 хвилин не віддавали його.

Представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити політику повістку про виклик до суду та копію клопотання про запобіжний захід. Однак він відмовився їх взяти.

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