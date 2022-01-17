Заради виїзду Порошенка з аеропорту його охорона перекрила рух
Джерело:телеграм "Дом"
Петро Порошенко вранці 17 січня повернувся в Україну. Заради виїзду п'ятого президента з аеропорту "Жуляни" його охорона перекривала рух.
Порошенко вже виїхав з аеропорту. Він прямує до Печерського районного суду, де розпочнеться засідання у так званій "вугільній справі", в якій він фігурує.
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Для виїзду Порошенка перекривали рух
Для того, аби політик залишив аеропорт, його охорона перекривала рух. Людей просили дати дорогу автівці, в якій їхав п'ятий президент.
Охорона Порошенка перекривала рух біля аеропорту: дивіться відео
Однак після того, як Порошенко залишив територію летовища, людей, ймовірно, не попередили про це. Pavlovsky News повідомляє, що на прихильників політика з кулаками та нецензурними словами накинулася жінка. Їй не сподобалося перекриття дороги.
У результаті розблокувати проїзну частину вдалося завдяки приїзду співробітників поліції.
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Увага: містить нецензурну лексику
Порошенко повернувся в Україну: коротко
- Вранці 17 січня Петро Порошенко прибув з Варшави в аеропорт "Жуляни". Його супроводжували дружина, нардепи з "Євросолідарності" та журналісти.
- Під час проходження п'ятим президентом паспортного контролю виникли труднощі. Прикордонники забрали його паспорт та 15 хвилин не віддавали його.
- Представники Державного бюро розслідувань намагалися вручити політику повістку про виклик до суду та копію клопотання про запобіжний захід. Однак він відмовився їх взяти.
Справа Порошенка: основне
- ДБР 20 грудня 2021 року повідомило про підозру у державній зраді. Політик є фігурантом так званої "вугільної справи".
- За версією слідства, Порошенко у 2014 – 2015 роках використав свої повноваження глави держави, аби незаконно припинити постачання вугілля з ПАР. Натомість підписав на вимогу Росії договір на постачання вугілля в Україну з окупованих територій Донбасу, якими керують російські бойовики. Іншим фігурантом цією справи є проросійський нардеп Віктор Медведчук.
- 17 грудня детективи ДБР намагалися вручити п'ятому президенту повістку. Однак він втік від слідчих, просто сівши в авто. Згодом нардеп полетів за кордон, у "поїздку, яку давно планував". Водночас ДБР стверджує, що Порошенко придбав квитки на літак після того, як йому намагалися вручити повістку.
- 23 грудня нардеп не прийшов на виклик. Натомість він записав відеозвернення, в якому повідомив, що перебуває за кордоном і повернеться у середині січня 2022 року.
- 6 січня з'явилась інформація про те, що Печерський райсуд наклав арешт на майно Порошенка.
- За інформацією "Слідства.Інфо", політик перед арештом майна переписав корпорацію Roshen на свого сина.
- Сам Порошенко переконаний, що його не заарештують, бо для цього начебто немає підстав.